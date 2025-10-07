Spielerin des TSV Frommern: Was die „neue, alte“ Position mit Vanessa Deislings Galaform zu tun hat

Vanessa Deisling und die Frauen des TSV Frommern sind hervorragend in die Saison gestartet. Wir haben mit der 24-Jährigen, welche schon vier Saisontore auf dem Konto hat, gesprochen.
4:0, 5:1 und 4:0: Die vergangenen drei Partien konnten die Damen des TSV Frommern in der Verbandsliga jeweils klar für sich entscheiden: In all diesen Partien trug sich Vanessa Deisling in die Torschützenliste ein, gegen den SV Musbach gelang ihr sogar ein Doppelpack. „Es läuft, die Stimmung ist super. Hoffentlich geht es für uns so gut weiter“, erzählt Deisling im Gespräch mit unserer Redaktion.