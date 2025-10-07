Spielerin des TSV Frommern: Was die „neue, alte“ Position mit Vanessa Deislings Galaform zu tun hat

Vanessa Deisling und die Frauen des TSV Frommern sind hervorragend in die Saison gestartet. Wir haben mit der 24-Jährigen, welche schon vier Saisontore auf dem Konto hat, gesprochen.

4:0, 5:1 und 4:0: Die vergangenen drei Partien konnten die Damen des TSV Frommern in der Verbandsliga jeweils klar für sich entscheiden: In all diesen Partien trug sich Vanessa Deisling in die Torschützenliste ein, gegen den SV Musbach gelang ihr sogar ein Doppelpack. „Es läuft, die Stimmung ist super. Hoffentlich geht es für uns so gut weiter“, erzählt Deisling im Gespräch mit unserer Redaktion.

Mit ihren vier Treffern hat sie bereits die Marke aus der Vorsaison eingestellt. Dies hat auch mit einer „neuen, alten“ Rolle für die 24-Jährige zu tun: In den bisherigen Spielen wurde sie nämlich auf der 10er-Position aufgeboten. „Ich habe in den vergangenen Jahren auch viel auf der ’6’ gespielt. Dieses Jahr spiele ich wieder etwas offensiver und habe mich sehr darüber gefreut. Von dem her habe ich schon ein wenig mit mehr eigenen Toren gerechnet“, so Deisling.

Kreativ und laufstark

Sie lobt auch das Zusammenspiel mit den Teamkolleginnen in der Offensive und sagt über ihre eigene Spielweise: „Ich liebe es kreativ zu sein und im zentralen Mittelfeld Akzente zu setzen. Außerdem laufe ich auch relativ viel.“ Positive Worte hat auch Trainerin Petra Linder und führt aus: „Es ist unglaublich, was sie kann. Vanessa ist ein Lauf- und Fitnesswunder, dazu technisch und auch im Zweikampf sehr stark. Außerdem ist sie eine absolute Mannschaftsspielerin. Als Trainerin wünscht man sich so eine Spielerin.“ Linder trainiert Deisling übrigens seit über zehn Jahren.

Zwei Jahre spielte sie zu Kindertagen noch bei den Jungs in Hechingen, im Alter von zehn Jahren ging es dann nach Frommern – demnach steht bald ihr fünfzehnjähriges Jubiläum im Verein an. Sie schwärmt: „Wir haben auf jeden Fall einen tollen Zusammenhalt, das finde ich super. Es gibt kaum Streit innerhalb des Teams, wir machen immer wieder Witze. Ich sehe mich im Training schon auch als Spaßvogel.“ Bezogen auf ihre Trainerin erkennt sie: „Petra steckt unglaublich viel Herzblut in ihre Aufgabe.“

Vorne mit dabei

Deisling, die kein klassisches Vorbild hat, sich früher aber gerne Luka Modric, Sergio Busquets und N’Golo Kante angeschaut hat, sagt zu den Aussichten für die weitere Saison: „Wir werden auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Ich sehe uns schon im oberen Drittel.“

Trifft Deisling erneut?

Am Sonntag wartet mit dem SV Eutingen eine knifflige Aufgabe. Deisling ist aber optimistisch und meint schmunzelnd: „Ich denke wir gewinnen knapp.“ Ob dann auch ihre Torserie weiter geht? „Da mache ich mir im Vorfeld keine Gedanken. Es kommt, wie es kommt. Und wenn ich am Ende ein Tor vorlege, ist das genau so schön“ – ganz wie eine Teamspielerin eben denkt.