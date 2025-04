1 Bezirksmeisterin Mia Schmid zusammen mit Musikschullehrer Uwe Rapp. Foto: Seckinger

Akkordeonspielerin Mia Schmid glänzt beim Bezirksjugendtreffen: Sie ist die neue Bezirksmeisterin im Solo und Duo.









Mit einer herausragenden Leistung beim diesjährigen Bezirksjugendtreffen konnte sich die 17-jährige Mia Schmid vom Akkordeon-Orchester Locherhof erneut als eine der besten Nachwuchstalente in der Region beweisen. Die junge Musikerin trat im Solo sowie im Duo an und konnte in beiden Disziplinen die Höchstnote „hervorragend“ erreichen.