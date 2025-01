Drei Tage Fußball und Party hieß es wieder beim VfR-Dorfturnier in Klosterreichenbach in der örtlichen Sporthalle. „Pink Floyd“ bei den Aktiven und „Freitagskicker 1. Generation“ bei den Nichtaktiven heißen die Sieger-Teams.

Die Veranstalter, VfR Klosterreichenbach und VfR-Förderverein, freuten sich über die Teilnahme von 31 Teams, alle aus der Gesamtgemeinde, heißt es in einer Mitteilung des VfR.

Die Sporthalle war an allen drei Tagen sehr gut besucht. Das Küchen- und Bar-Personal hatte alle Hände voll zu tun, um die zahlreichen Gäste und Teams mit Leckereien und Getränken zu versorgen.

Zur 31. Auflage hatten sich zwölf Aktiventeams, elf Nichtaktiven-Teams und acht Firmen-Mannschaften angemeldet. Bereits in der Vorrunde der Aktiven und der Nichtaktiven kam es zu packenden Begegnungen. Da sich nur die ersten drei Teams für die Endrunde qualifizierten, war von Minute eins an in der Sporthalle am Wiesenrain klar, dass alle Teams Vollgas geben müssen, so der Verein.

Das Firmenturnier wurde komplett am Samstag ausgetragen. Das neue Team „Nettos Discount Dribbler“ war das einzige Team, das die „Mixed-Regelung“ anwandte. In einem packenden Endspiel setzte sich „Colordruck 1“ mit 4:1 gegen „Roter Blitz Schindele“ durch und verteidige somit erfolgreich seinen Titel.

Die Firmenturniersieger Colordruck 1 (links) und die Zweitplatzierten, Roter Blitz Schindele, mit Ortsvorsteher Karlheinz Nestle (rechts) und VfR-Vorsitzendem Oliver Schneider (links). Foto: VfR

Bei der Siegerehrung dankten Ortsvorsteher Karlheinz Nestle und VfR-Vorsitzender Oliver Schneider vor allem den Chefs der Firmen, dass sie ihre Teams erneut angemeldet haben, sowie den Schiedsrichtern für die professionelle Leitung der Spiele. Bei der anschließenden Players Party brachten „DJ Stoisser“ sowie „DJ Mörtel – der Mann am Mischer“ das Foyer zum Beben.

Voll besetzte Halle

Der Endspieltag der Aktiven und Nichtaktiven wurde umrahmt von Einlagespielen der VfR-Bambinis und der Bambinis des SV Baiersbronn. Bei den Finalen herrschte schließlich Knisterstimmung in der voll besetzen Sporthalle. Zahlreiche Fans unterstützen ihre Teams lautstark von den Rängen aus.

Im Endspiel der Nichtaktiven trafen die Routiniers der „Freitagskicker 1. Generation“ auf die „Youngsters“ vom „FC Rechen“, wobei die Routiniers der „Freitagskicker 1. Generation“ mit 3:0 die Oberhand behielten und sich nach Abpfiff in den Armen lagen.

Die Sieger der Nichtaktiven, die Freitagskicker 1. Generation (links), und die Zweitplatzierten, FC Rechen, mit Bürgermeister Michael Ruf (rechts) und Oliver Schneider (links, hinten) Foto: VfR

Im Endspiel der Aktiven war nach einigen Minuten Abtasten beider Teams die Stimmung auf dem Höhepunkt, als die „Freitagskicker“ in Führung gingen. Postwendend erzielte der Titelverteidiger „Pink Floyd“ aber den Ausgleich. Als 26 Sekunden vor Spielende bereits alles auf Verlängerung hindeutete, war es Pascal Fischer, der auf blitzschnelles Zuspiel seines Bruders mit einem sehenswerten Kopfballtreffer das 2:1 erzielte. Somit verteidigte „Pink Floyd“ bei seiner 20. Turnierteilnahme erfolgreich den Titel und konnte bei der anschließenden Siegerehrung den großen Wanderpokal nun zum vierten Mal in Folge in den Händen halten.

Bei der Siegerehrung dankte Bürgermeister Michael Ruf allen Teams für die hervorragenden fairen Spiele sowie dem VfR für die Turnierausrichtung. Ebenso richtete er einen Dank an die Schiedsrichter Benni Heindl, Sven Wolf, Tuncer Karadagli und Haldun Aksalkal.

Urkunden und Preise

Alle Mannschaften bekamen Urkunden und Preise. Bei der abschließenden Players Party heizte „DJABBA“ ein. Abschließend dankte VfR-Vorsitzender Oliver Schneider allen Teams und Zuschauern für die gute Disziplin. Lobende Worte fand Schneider für sein tolles Team im Hintergrund. Etwa 85 Mitglieder aller Sparten sorgten dafür, das Dorfturnier zu einem einmaligen Erlebnis werden zu lassen, so der Verein. Die Mitglieder stemmten die komplette Bewirtung, Kuchenspenden, Bardienste sowie den Auf- und den Abbau. Die Turnierleitung hatte die Sparte AH Fußball übernommen.

Die Platzierungen

Aktive

1. Pink Floyd, 2. Freitagskicker, 3. SSC United Allstars, 4. Arminia Bierzelt, 5. GRTNHSL, 6. Ischgl Fitna, 7. Dynamo Tresen, 8, Havana FC, 9. 1. FC Street Baller, 10. Ajax Dauerstramm, 11. Florian Witz, 12. Murgdal Bolzer

Nichtaktive

1. Freitagskicker 1. Generation, 2. FC Rechen, 3. Murgtals Hoffnung, 4. FC Jacks, 5. FC Albos, 6. 1. FC Tempel, 7. Frisbee Boys, 8. Lokomotive Lokstüble, 9. A Nedde, 10. Pall Mall, 11. Berthold Bricht.

Firmen

1. Colordruck 1, 2. Roter Blitz Schindele, 3. Eldec Induction, 4. Maschinenbau Kallfass, 5. Theurers schnelle Truppe, 6. Colordruck 2, 7. Schmid/Finkbeiner, 8. Nettos Discount Dribbler