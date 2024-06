1 Münchens Harry Kane jubelt nach dem Spiel CL-Spiel gegen FC Arsenal. Ein Journalist hat dem Briten ein unmoralisches Angebot gemacht (Archivfoto). Foto: dpa/Tom Weller

Beim FC Bayern hat Fußball-Star Harry Kane einen Vertrag bis 2027. Das hält einen Reporter nicht davon ab, dem Engländer unter Gelächter ein unmoralisches Angebot zu unterbreiten.









Harry Kane musste schmunzeln, die britischen Reporter lachten laut los. Ein MDR-Journalist, der „sehr begeistert“ vom Besuch von Englands Nationalmannschaft in Blankenhain in Thüringen ist, unterbreitete dem Fußball-Star des FC Bayern am Sonntag ein unmoralisches Angebot. „Können Sie sich vorstellen, hier nach Thüringen zu wechseln? Würden Sie hier bleiben?“, fragte der Reporter, der bereits ein Vertragsangebot und ein Trikot, das Kane unterschreiben sollte, parat hatte.