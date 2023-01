1 Nyamekye Awortwie-Grant absolviert ab dem morgigen Donnerstag ein Probetraining bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. Foto: Eibner

Wie der Kicker zuerst vermeldete, wird Balingens Nyamekie Awortwie-Grant ab Donnerstag ein Probetraining bei Eintracht Braunschweig absolvieren.















Wie der Zweitligist auf seiner Homepage erklärte, startet man am 5. Januar mit einem öffentlichen Training, die Vorbereitung auf die Rückrunde. Neben Hertha-Neuzugang Linus Gechter wird dann auch ein Spieler der TSG Balingen auf dem Trainingsplatz stehen.

Fünf Einsätze in der Hinrunde

Nyamekye Awortwie-Grant stellt sich vor und wird ein Probetraining absolvieren. Der 22-Jährige wechselte erst im Sommer vom VfL Pfullingen zur TSG. In den bisherigen Partien kam er fünf Mal in der Regionalliga zum Einsatz - hinzu kommt ein Einsatz beim Pokalsieg in Nehren. Laut Angaben von transfermarkt.de läuft sein Vertrag in Balingen noch bis zum Saisonende.