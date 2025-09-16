Spieler der TSG Balingen II: Dustin Fritz, ein Verteidiger mit Stürmer-Gen

Nach einer Schambeinentzündung ist Dustin Fritz wieder voll fit und geht bei der TSG Balingen II mit Leistung offensiv wie defensiv voran. Wir haben mit ihm gesprochen.
Louis van Gaal, die niederländische Trainer-Ikone, hatte es beim FC Bayern München einst mit Daniel van Buyten gemacht: Der Innenverteidiger agierte in der Schlussphase eines Bundesligaspiels als Mittelstürmer und erzielte prompt den Siegtreffer. Van Gaal feierte anschließend nicht nur das Tor, sondern auch sich selbst öffentlichkeitswirksam.