Spieler der TSG Balingen II: Dustin Fritz, ein Verteidiger mit Stürmer-Gen

Nach einer Schambeinentzündung ist Dustin Fritz wieder voll fit und geht bei der TSG Balingen II mit Leistung offensiv wie defensiv voran. Wir haben mit ihm gesprochen.

Louis van Gaal, die niederländische Trainer-Ikone, hatte es beim FC Bayern München einst mit Daniel van Buyten gemacht: Der Innenverteidiger agierte in der Schlussphase eines Bundesligaspiels als Mittelstürmer und erzielte prompt den Siegtreffer. Van Gaal feierte anschließend nicht nur das Tor, sondern auch sich selbst öffentlichkeitswirksam.

Philipp Wolf, Trainer der TSG Balingen II, hatte im Zollern-Duell beim TSV Harthausen/Scher am Samstag einen ähnlichen Gedanken. „Dustin Fritz erzielt auch im Training in der Box viele Tore. Da haben wir gesagt, geh vorne rein und versuche ein Tor zu machen und das hat er dann als Joker auch gemacht.“ 2:2 hieß es damit am Ende, und trotz des Last-Minute-Tores war Fritz nicht wirklich zufrieden: „Die Freude war nach dem Abpfiff genau so schnell wieder weg, wie sie gekommen ist. Wir hätten gerne die drei Punkte mitgenommen und waren mit unserer Leistung auch nicht zufrieden.“

Schon drei Tore in dieser Saison

Fritz wurde übrigens kurz vor Schluss eingewechselt, ist sonst aber absoluter Stammspieler bei der TSG II und im „Haupt-Job“ Innenverteidiger. Ganz neu war die Stürmerrolle aber nicht, wie er verrät: „Ich habe in der Jugend in Owingen tatsächlich vorne gespielt und bin so auch nach Balingen gekommen. Dann bin ich aber direkt zum Innenverteidiger umgeformt worden. Mit einem Schmunzeln meint er: „Vielleicht blitzt der Stürmer in mir ab und an mal auf.“ Bereits am 1. Spieltag gegen Croatia Reutlingen sowie vergangenen Mittwoch in Bösingen hatte er getroffen.

Für den 2004 geborenen Akteur dürfte aber etwas anderes im Vordergrund stehen – und zwar die Tatsache, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Die vergangene Rückrunde verpasste er aufgrund einer Schambeinentzündung. „Ich glaube jeder der Fußball spielt, weiß wie schlimm es ist, nicht mitwirken zu können und sich die Spiele von außerhalb anschauen zu müssen. Es war eine schwere Zeit.“ Fritz, der einer von zahlreichen Innenverteidigern war, die dem Team in dieser Phase nicht zur Verfügung standen, musste also tatenlos zusehen, wie man am Ende abstieg.

Keine Beschwerden mehr

Seit Beginn der Vorbereitung ist aber wieder spielfit und beschwerdefrei. „Ich konnte die ganze Vorbereitung mitmachen und habe keine Probleme“, sagt er zufrieden. Nach sieben Spieltagen steht die TSG II mit 16 Punkten auf dem 3. Platz. Wo soll die Reise in dieser Saison noch hingehen? „Ich denke die Spiele in letzter Zeit haben klar gezeigt, dass es in dieser Liga immer schwierig sein kann. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen bis zur Winterpause bestmöglich stehen, um vorne mitmischen zu können“, so Fritz.

Das nächste Derby steht an

Die nächste Aufgabe heißt nun FC 07 Albstadt (Freitag, 19 Uhr). Anschließend kommt der VfL Nagold nach Balingen. Und wer weiß, vielleicht taucht ja auch der Name Dustin Fritz dann wieder in der Torschützenliste auf.