Am Freitagabend trafen sich in Schapbach auf dem Fußballplatz die AH-Teams des SC Kaltbrunn, des FC Wolfach, des SV Oberwolfach, des FC Kirnbach und des SV Schapbach. Doch am Ende war der sportliche Vergleich nicht mehr wichtig, denn fast genau zwei Jahre nach dem Fall des Christian Eriksen bei der Europameisterschaft 2021 erlitt ein Spieler des FC Kirnbach auf dem Spielfeld einen Herzstillstand.

Erinnerungen an Eriksen

2021 war Eriksen im ersten Spiel seiner dänischen Nationalmannschaft in der 43. Minute ohne gegnerische Einwirkung zu Boden gegangen. Die Spieler um ihn herum hatten direkt die Notlage gesehen und medizinische Hilfe herbeigerufen. In dramatischen Minuten war zu sehen, wie Rettungskräfte eine Herzdruckmassage bei Eriksen durchführten.

Die dänischen Spieler versammelten sich teils den Tränen nahe um ihren Mitspieler und bildeten einen Kreis, damit niemand Blicke auf die Szene erhaschen konnte. Schließlich wurde Eriksen auf einer Rettungstrage, unter Sichtschutz aus dem Innenraum des Stadions gefahren und ins Krankenhaus gebracht.

Schapbachs Markus Mira wird zum Helden

An diese Szenen fühlten sich Fans und Zuschauer sofort erinnert, als der Kirnbacher Nico Architrave, kein Unbekannter auf den Sportplätzen der Region, plötzlich auf dem Platz zusammenbrach. Markus Mira aus der Schapbacher AH erkannte ähnlich wie vor zwei Jahren Dänen-Kapitän Simon Kjaer sofort die Situation und begann unverzüglich mit der Reanimation.

Durch die Vorfälle von damals sind alle Klubs im Fußball sensibilisiert, dass bei solchen Vorfällen schnell gehandelt werden kann – auch der SV Schapbach. In der Festhalle ist ein Defibrillator angebracht, der in diesem Fall wertvolle Dienste leistete. Notarzt und Rettungshubschrauber wurden sofort angefordert, und als diese vor Ort waren, hatte der betroffene Spieler bereits wieder das Bewusstsein erlangt, was bei Spielern und Fans für große Erleichterung sorgte.

Per Hubschrauber ins Krankenhaus

Während der Spieler per Hubschrauber ins Lahrer Krankenhaus transportiert wurde, war allen die Lust auf Fußballspielen komplett vergangen. Das Turnier wurde vom SV Schapbach umgehend abgebrochen. Wieder einmal wurde allen klar, dass es im Leben so viel Wichtigeres gibt.

Auch im Januar hält die Sportwelt den Atem an

Nach dem Vorfall mit Eriksen hatte ein weiterer Fall am 2. Januar 2023 die Sportwelt in Atem gehalten: In der National Football League war Verteidiger Damar Hamlin von den Buffalo Bills auf dem Feld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Heute ist Hamlin wieder aktiv. Im Januar war das Spiel aber wohl erst auf Drängen der Teams abgebrochen worden. In Schapbach waren die Veranstalter schlauer – und verantwortungsbewusster.