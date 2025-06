Spieler bei Bayer Leverkusen: Liverpool-Verhandlung: Wirtz dementiert Rückennummer-Wunsch

1 Bayer Leverkusen Spieler Florian Wirtz. Foto: INA FASSBENDER/AFP Florian Wirtz äußert sich zu einem angeblichen Wunsch an seinen möglicherweise künftigen Verein FC Liverpool. Besser gesagt: Er stellt etwas klar.







Link kopiert



Florian Wirtz hat sich mitten im Poker um einen Vertrag beim FC Liverpool per Instagram geäußert und etwas klargestellt. „Wer sagt, dass ich die 10 haben will“, schrieb der 22 Jahre alte deutsche Fußball-Nationalspieler in einer Story und meinte damit die Rückennummer 10. „Ich respektiere Spieler“, ergänzte Wirtz. Er schrieb zudem: „Glaubt nicht alles, was geschrieben wird.“ Das Ende des Beitrags zierte der Offensivstar, der bei Bayer Leverkusen die 10 trägt, mit einem Clowngesicht-Emoji.