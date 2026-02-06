Spieler angeschlagen: VfB Stuttgart bei St. Pauli ohne Nartey und Jaquez

Der VfB muss im Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli noch einmal auf Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Verteidiger Luca Jaquez verzichten. Ersatztorwart Fabian Bredlow ist wieder fit.
Der VfB Stuttgart muss im Spiel beim Tabellenvorletzten FC St. Pauli weiter auf Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Innenverteidiger Luca Jaquez verzichten. Wie der Tabellenvierte mitteilte, ist Nartey weiterhin angeschlagen. Er fehlte wie Jaquez, der unter einem Infekt leidet, schon am Mittwoch beim 3:0-Sieg im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist Holstein Kiel.