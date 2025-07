1 „Replay“ wird gemeinsam mit DJ Commander in der Festhalle aufdrehen. Ringsum gibt’s das ganze Wochenende Sport, Spiel und Bewirtung Foto: Buchta Das Vereinsfest ist eine große Premiere.







Wolfachs größter Verein feiert eine große Premiere: Seit Freitag bis Sonntag steigt das erste Vereinsfest. In der und vor allem um die Festhalle geht es hoch her. Wird das Fest zum erhofften Erfolg, soll es in den kommenden Jahren zum neuen Fixpunkt im Wolfacher Veranstaltungskalender werden.