„Spielen unterm Weihnachtsbaum“ in Horb: Hunderte Menschen erfreuen sich an musikalischer Weihnachtstradition

Das bekannte Weihnachtslied „I’m dreaming of a white Christmas“ ertönte am Nachmittag des Heiligabends über den Dorfplatz von Bildechingen. Auch an weiteren Orten in Horb erfreuten sich die Menschen am „Spielen unterm Weihnachtsbaum“ .

Gespielt wurde es von einer Delegation der Musikvereine aus Horb und Bildechingen, die seit langen Jahren die schöne Tradition des „Spielen unterm Weihnachtsbaum“ pflegen und am Nachmittag des Heiligabends musikalische Geschenke an viele Bürger der Stadt verteilen.

Ob man nun mit dem Traum von den weißen Weihnachten den Wunsch aller Zuhörer traf, lassen wir an dieser Stelle einfach offen. Sicher sind viele Besucher dieser Platzkonzerte froh, wenn sie keinen Schnee schippen müssen und über die Feiertage auf schneefreien Straßen zu ihren Lieben fahren können.

Natürlich wäre ein Christbaum im Schnee viel romantischer und auch der Jahreszeit entsprechend, doch selbst an Weihnachten kann man nicht alles haben, was man sich wünscht. Wichtig ist doch die Gemeinsamkeit, die kollektive Freude über die Geburt Christi und der kurze Moment des Durchatmens, wenn man den Musikanten beim Spielen der bekannten Weihnachtslieder zuhört. Am besten mit einer Tasse Glühwein oder einem Kinderpunsch in der Hand, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch den Magen und vor allem die Finger wärmt.

Man trifft bei dieser Gelegenheit auch die Nachbarn, die Freunde und Menschen, die man lange nicht sah, freut sich über die Begegnung, wünscht sich gegenseitig schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und man steht in Gruppen zusammen und hört der Musik zu.

Zuschauerschar in Mühlen

Los ging es am 24. Dezember wieder wie jedes Jahr um 12 Uhr in Mühlen. Dort erwartete die Musiker auch dieses Jahr eine große Zuhörerschar, die sich am Spiel der Kapelle unter der Stabführung von Ulrich Münnich, der seit März 2023 die musikalische Leitung der Spielgemeinschaft übernommen hat, erfreuten. „Die Mühlener stellen jedes Jahr einen Besucher-Rekord auf“, freute sich Bildechingens Vorstand Michael „Maiky“ Götz“, der die Zuhörerzahl auf mindestens 250 bis 300 Personen schätzte.

Von Mühlen ging es weiter nach Isenburg. Dort warteten rund 40 Prozent der Einwohner auf die Musikanten. Einer schönen Tradition folgend musizierte die Spielgemeinschaft anschließend bei den Altenheimen „Ita von Toggenburg“ und „Bischof Sproll“ sowie bei der Bruderhaus Diakonie am Hohenberger Nordring.

Glühwein und leckere Häppchen

Abschluss der ersten Etappe war wie all die Jahre der Gasthof „Steiglehof“, wo sich eine große Menge an Besuchern, es mögen rund 80 Personen gewesen sein, traf, um sich schöne Weihnachten zu wünschen, sich am Glühwein zu wärmen und leckere Häppchen, die von der Wirtsfamilie Bauer gegen Spende zugunsten der Jugendkapelle bereitgestellt wurden, zu vespern. Doch hauptsächlich traf man sich, um den alten Weihnachtsliedern zu lauschen und auch zum Teil mitzusingen.

Nach ihrem „Steigle-Auftritt“ hieß es für die Musiker der Spielgemeinschaft, ihre Instrumente einzupacken und gemeinsam nach Bildechingen zu fahren, wo sie zum jährlichen Singen unterm Weihnachtsbaum einluden.

Großes Interesse in Bildechingen

Wie jedes Jahr freute sich MV-Vorstand Michael Götz „granatenmäßig“, dass wieder so viele Bildechinger – es war gefühlt das halbe Dorf da – den Weg zu dieser gemeinsamen Feierstunde fanden. Und das bei allerschönstem Heiligabend-Wetter – Trockenheit, Wind, Minustemperaturen.

Im Inneren des Feuerwehrhauses bewirteten die freiwilligen Helfer vom Musikverein die Gäste wie all die Jahre mit Glühwein und Kinderpunsch und hatten aufgrund der Temperaturen alle Hände voll zu tun, die feurigen Wärmespender in die Becher abzufüllen. Die Stehtische in der Gerätehalle waren umlagert und draußen, vor dem Feuerwehrmagazin, standen die Bildechinger in Gruppen zusammen, tauschten den neusten Dorfklatsch aus, wünschten sich frohe Weihnacht und freuten sich auf die bevorstehende Christmette in der Wallfahrtskirche.

Kinder bekommen Päckchen

Zwei gerngesehene Besucher kamen von weit her, um in Bildechingen mit dabei zu sein. Der Heilige St. Nikolaus (Ulrich Beuter) und sein Knecht Ruprecht (Armin Weber) durften wieder kleine Päckchen, die von der Jugendabteilung der Musikvereine liebevoll verpackt wurden, an die Dorfkinder verteilen. Und auch in diesem Jahr ließen sich die beiden Weihnachtsmänner nicht lumpen und sorgten für so manch strahlendes Kindergesicht.

Aber auch die Erwachsenen kamen an beiden Stationen dieses Nachmittags auf ihre Kosten. Münnich, der auch in Bildechingen die Abordnung der Musikvereine dirigierte, hatte sich ein paar echte Weihnachtsklassiker ausgesucht. Das dargebotene Repertoire reichte von „Alle Jahre wieder“ über „O du fröhliche“ bis zum finalen „Stille Nacht, heilige Nacht“. Dieses wohl bekannteste Weihnachtslied wurde besonders laut mitgesungen, verbreitet es doch die Ahnung einer friedlichen Weihnachtsnacht.