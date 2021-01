Spielen im Schneehaufen Kindern droht wegen Räumfahrzeugen Lebensgefahr

Er hat deshalb veranlasst, dass die Stadt Eltern in einem Facebook-Post warnt. "Das mag ein toller und spannender Spielplatz sein, ist aber lebensgefährlich!", heißt es dort. Neben der Warnung vor dem Winterdienst weist die Gemeinde in dem sozialen Netzwerk auch auf eine weitere Gefahr hin: auf die milden Temperaturen, bei denen der Schnee nass sowie schwer wird und die Höhlen einbrechen. Auch dadurch drohten Kinder verschüttet zu werden.

Zu einem Schneehöhlen-Unfall ist es in Oppenau während Birks Dienstjahren bisher zwar nicht gekommen. Aber in den vergangenen zehn Jahren sei auch nie viel Schnee gelegen, so der Bauhofleiter. Dazu kommt, dass Kinder in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie viel mehr zu Hause sind. Das macht sich bemerkbar. Allein am Wochenende habe er fünf, sechs Schneehöhlen entdeckt, so Birk.