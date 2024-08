Spiele: Jungs verbringen fast zwei Stunden pro Tag mit Gaming

1 Mehr als eine Stunde täglich verbringen junge Leute zwischen 10 und 17 laut einer Erhebung mit Computerspielen. (Archivbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Menschen in Deutschland wenden einer Erhebung zufolge im Schnitt 19 Minuten täglich für Computerspiele auf. Je nach Alter und Geschlecht gibt es dabei große Unterschiede.









Wiesbaden - Jungs beschäftigen sich täglich rund viermal so viel mit Video- und Computerspielen wie Mädchen. Einer Erhebung des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2022 zufolge verbrachten Jungen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren pro Tag im Schnitt eine Stunde und 46 Minuten zum Spielen am Computer, am Smartphone, an der Konsole oder an anderen Geräten. Die Mädchen kamen im Schnitt auf 26 Minuten.