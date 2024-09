Spiele in Paris

1 Max Gelhaar holt Silber im Triathlon. Foto: Jens Büttner/dpa

Paris - Triathlet Max Gelhaar hat bei den Paralympics die Silbermedaille gewonnen. Der 26-Jährige, der eine halbseitige spastische Lähmung hat, lief in Paris an der altehrwürdigen Brücke Pont Alexandre III hinter dem Spanier Daniel Molina in 1:08:43 Stunden als Zweiter ins Ziel.