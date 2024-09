Spiele in Paris: Immer noch hungrig: Markus Rehm hat noch viel vor

1 Markus Rehm jubelt nach seinem Sieg in Paris. Foto: Jens Büttner/dpa

Ob er bis Los Angeles 2028 weitermacht, lässt Weitspringer Markus Rehm offen. Fest steht aber, dass er die Neun-Meter-Marke noch knacken möchte.









Paris - Paralympics-Sieger Markus Rehm schließt nach seiner Titelverteidigung im Weitsprung ein Karriereende aus und träumt weiter vom Erreichen der Neun-Meter-Marke. "Ich muss gestehen, dass ich mich körperlich immer noch weiterentwickelt habe. Das ist wirklich schön. Wir müssen aber ein bisschen klüger, ein bisschen besser trainieren - dem Alter entsprechend. Aber ich bin immer noch hungrig. Ich will weiterspringen und ich glaube, da geht noch was", sagte der 36-Jährige. Ob er jedoch bis zu den Spielen 2028 in Los Angeles weitermachen wird, ließ er offen.