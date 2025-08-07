Spieldorf in Steinen: Selbstgebaut macht’s am meisten Spaß

Beim Spieldorf in Schlächtenhaus eignen sich Kinder den Umgang mit Handsäge und Hammer an. Sie errichten innerhalb von ein paar Tagen ein kleines Dorf mit Holzhäusern.
Die Kinder haben den Bau ihrer Hütten im Spieldorf am Dienstag fortgesetzt. Am Montag startete das Spieldorf auf der Wiese von Gerhard Bechtel in Schlächtenhaus, das ein fester Bestandteil des Kinderferienprogramms der Gemeinde Steinen ist und nunmehr seit 34 Jahren stattfindet. Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren lieben es, die Balken mit einer Säge zurecht zu sägen, auch wenn dazu ein hohen Maß an Geduld und Kraft notwendig ist. Sie nageln die Bretter anschließend an die Tragekonstruktion der Holzhäuser. Mancher Nagel verbiegt sich, wenn die Kinder draufhauen, aber es geht beim Spieldorf nicht um Perfektion, sondern um Spaß an der Realisierung eines Projektes.