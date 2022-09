1 Nach drei negativen Proben in Folge konnte das Abkochgebot für das Spielberger Trinkwasser wieder aufgehoben werden. Foto: Guido Kirchner

Altensteig-Spielberg - Nach sorgfältigen Analysen und Kontrollen seien keine Beeinträchtigungen des Trinkwassers mehr festgestellt worden, teilte das Landratsamt Calw am Freitag mit. Deshalb hat die Behörde das Trinkwasser mit sofortiger Wirkung wieder zur allgemeinen Nutzung freigegeben.

Trotz sorgfältiger Spülung des Rohrnetzes im betroffenen Gebiet kann sich an einigen Entnahmestellen in den Hausinstallationen noch gesundheitsgefährdendes Restwasser in den Leitungen befinden. Daher sei zu beachten, dass das Trinkwasser zwar wieder in vollem Umfang wie gewohnt genutzt werden kann, man es vor Verwendung aber so lange laufen lassen soll, bis es kalt, farblos, klar und geruchsneutral aus dem Wasserhahn läuft – vor allem, wenn man zuletzt wenig Wasser entnommen hat. Das Landratsamt bittet darum, diese Information auch an Mitbewohner und Nachbarn weiter zugeben.

Amt ist sich der Unannehmlichkeiten bewusst

"Uns ist bewusst, dass sich mit dem Abkochgebot Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung ergeben haben. Aber im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Trinkwasserversorgung in der vorgeschriebenen Qualität erfolgt", erläuterte Landrat Helmut Riegger das Vorgehen.

Das Landratsamt hatte das Abkochgebot am Donnerstag vergangener Woche erlassen, nachdem das Spielberger Trinkwasser positiv auf Enterokokken getestet worden war. Die Bakterien selbst sind nicht gesundheitsschädigend, können aber sehr wohl ein Indikator für schädliche Keime sein.