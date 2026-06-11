Spielautomaten geknackt: Einbruch in Friedlinger Bar - Täter stehlen Bargeld

1 Bei einem Einbruch in eine Bar im Weiler Ortsteil Friedlingen sind zwei Geldspielautomaten aufgebrochen worden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Unbekannte sind in eine Bar in der Friedlinger Riedlistraße eingebrochen und stahlen Bargeld aus Spielautomaten. Die Polizei Weil am Rhein sucht Zeugen.







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Nach einem Einbruch in eine Bar in Friedlingen sucht die Polizei Zeugen, heißt es in einer Mitteilung. Unbekannte hätten sich zwischen Montag, 2.40 Uhr, und Dienstag 17.50 Uhr, Zutritt zu eine Bar an der Friedlinger Riedlistraße verschafft, schreibt die Polizei. Der oder die Täter gelangten über ein Seitenfenster in die Räumlichkeiten und brachen im Innern zwei Spielautomaten auf. Dabei wurde Bargeld entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum an der Riedlistraße gemacht haben. Diese werden gebeten sich zu melden, Tel. 07621/979 70.