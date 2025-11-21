Spielausfälle in den Fußball-Ligen: Von der Villinger U21 über Furtwangen nach Königsfeld – einiges gestrichen

Quer durch die Fußball-Klassen hagelt es an Absagen. Aber eine generelle Entscheidung des heimischen Bezirks gibt es trotz der klaren Winterwetter-Prognose nicht.

Der Winter ist im Schwarzwald eingekehrt. Durchschnittlich liegen 25 Zentimeter Neuschnee. Die Aussichten für das Wochenende: Wintersonne, aber Minustemperaturen. Tauwetter ist jedenfalls nicht in Sicht. Viele Spiele werden deshalb ausfallen. Aber am Freitagnachmittag war die Lage etwas differenziert. Die B-Ligen sind ja bereits in der Winterpause.

Bezirksvorsitzender Peter Becker stellte klar: „Eine Generalabsage für Bezirksliga und den Ligen darunter machen wir nicht. Wir entscheiden erst einmal an diesem Freitag über die Spiele am Samstag und am Samstag dann über unser Programm am Sonntag.“ Die Lage an diesem Freitag um 17 Uhr:

Oberliga

Das Spiel des FC 08 Villingen kann in Reutlingen stattfinden. 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan erklärte am Freitagnachmittag: „Es liegt kein Schnee in Reutlingen. Wir gehen fest davon aus, dass wir am Samstagnachmittag (14.30 Uhr) spielen können.“

Die für Sonntag angesetzte Heimspartie der Villinger U21 gegen Niederschopfheim ist abgesagt. 08-Coach Ralf Hellmer berichtet: „Der Schnee auf unserem Kunstrasen ist nicht das Problem, sondern der gefrorene Untergrund.“

Die 08-Junioren

Die A-Junioren (Verbandsliga) treten am Sonntag um 17 Uhr –wetterbedingt – auswärts beim PTSV Jahn Freiburg an. Das Heimrecht wurde getauscht.

Die B-Junioren gastieren in der Oberliga am Sonntag (16.30 Uhr) in Heidenheim. Es liegt zwar auch in Heidenheim etwas Schnee – eine Entscheidung fällt deshalb nicht vor Samstag. Die C-Junioren sollten am Sonntag (17 Uhr) in Pfullendorf spielen können.

Landesliga

Die Heimpartie des FC Königsfeld (geplant für Samstag, 14.30 Uhr) gegen den SC Gottmadingen-Bietingen wurde am Freitagvormittag aufgrund der gefrorenen Schneedecke auf dem Königsfelder Kunstrasen schon abgesagt. Ebenfalls fällt die Landesliga-Partie zwischen dem FC Neustadt und dem FC Singen 04 aus.

Trotz der winterlichen Bedingungen sollen die Partien des SV Aasen in Denkingen (Sonntag, 14.30 Uhr) und des FC Pfaffenweiler in Dettingen (Samstag, 14.30 Uhr) planmäßig stattfinden. Auch der BSV Schwenningen kann am Sonntag um 14.30 Uhr in Nehren (Württembergische Landesliga) wohl spielen.

Bezirksliga

Alle für Samstag angesetzten Partien sind abgesagt: DJK Donaueschingen gegen SV Geisingen, VfB Villingen gegen SG Eintracht Neukirch/Gütenbach, SV Hinterzarten gegen FC Gutmadingen und FC Furtwangen gegen FC Brigachtal.

Kreisliga A

In der Kreisliga A1 sind alle Spiele an diesem Wochenende für den Sonntag terminiert. Hier dürften Absagen erst am Samstag erfolgen. Auch in der Kreisliga A2 liegt noch keine Spielabsage vor.

Verbandsliga Frauen

Die für Samstag angesetzte Top-Partie der SG Marbach gegen Alemannia Zähringen ist abgesagt.

Der Ausblick

Mit diesem Wochenende ist das reguläre Programm in der Kreisliga A für dieses Jahr zu Ende. Die Verbands- Landes- und Bezirksliga haben jeweils noch zwei Spieltage. In der Oberliga geht es nach dem kommenden Wochenende in die Winterpause.