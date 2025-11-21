Spielausfälle in den Fußball-Ligen: Von der Villinger U21 über Furtwangen nach Königsfeld – einiges gestrichen

Quer durch die Fußball-Klassen hagelt es an Absagen. Aber eine generelle Entscheidung des heimischen Bezirks gibt es trotz der klaren Winterwetter-Prognose nicht.
Der Winter ist im Schwarzwald eingekehrt. Durchschnittlich liegen 25 Zentimeter Neuschnee. Die Aussichten für das Wochenende: Wintersonne, aber Minustemperaturen. Tauwetter ist jedenfalls nicht in Sicht. Viele Spiele werden deshalb ausfallen. Aber am Freitagnachmittag war die Lage etwas differenziert. Die B-Ligen sind ja bereits in der Winterpause.