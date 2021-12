1 Welcher Impfnachweis reicht nun? Dies fragten sich auch die Vertreter der Handball-Vereine aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Eibner

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

"Kaum umsetzbar", "all dies ist für den Amateursport nicht mehr nachvollziehbar" oder "Organisationschaos": Vertreter von Handball-Vereinen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis kritisieren nicht nur den Zeitpunkt der jüngsten Verschärfung der Corona-Regeln, sondern sie haben auch klare Erwartungen und Forderungen an die Politik.















Link kopiert

Stephan Lermer, der Handball-Abteilungsleiter des Landesliga-Tabellenführers TV St. Georgen, hatte am Freitagabend zunächst "gemischte Gefühle. Die Absage geht irgendwie in Ordnung, der Zeitpunkt war aber wieder einmal übel. Wir haben uns aufwendig auf das Heimspiel am Samstag vorbereitet, das war alles umsonst. Für unsere vielen verletzten Spieler war die Absage aber gar nicht schlecht."