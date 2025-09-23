Spielabbruch und Polizei-Einsatz: FV Tiefenbronn stellt Situation grundlegend anders dar

Mit „großer Verwunderung“ habe Nils Hof die Diskussionen über den Abbruch der Partie seines FV Tiefenbronn gegen die SF Dobel in der Staffel 2 der Kreisklasse B wahrgenommen. „Alle - wirklich alle - Zuschauer waren sich einig, dass es ein flottes, intensives, aber faires Spiel ohne Nickligkeiten oder üble Fouls zu sehen gab“, beteuert der Vorsitzende des FV Tiefenbronn und unterstreicht: „Allerdings erlebten wir alle einen Schiedsrichter, der ohne klare Linie von der 2. Spielminute an wild Gelbe Karten an Akteure beider Mannschaften verteilte. Die Mannschaften ließen sich ihre Freude am Fußball zum Glück nicht nehmen. Ab der 51. Minute fokussierten sich diese Karten leider auf den FV Tiefenbronn.“

Spielabbruch in 78. Minute In einem unserer Redaktion vorliegenden offiziellen Spielbericht wird das Verhalten sowohl der Spieler als auch Zuschauer des FV Tiefenbronn als grundaggressiv dargestellt. Drei Tiefenbronner Spieler erhielten im Verlauf der Partie einen Platzverweis. Zweimal bekamen die SF Dobel einen Elfmeter zugesprochen, beide Male seien daraufhin Zuschauer auf den Platz gegangen und hätten den Schiedsrichter bedroht und beleidigt – darunter auch Kinder. Schlussendlich brach der Unparteiische die Partie in der 78. Minute ab, verschanzte sich in seiner Umkleidekabine und ließ die Polizei alarmieren.

Rote Karte nach Aufpushen?

Nils Hof stellt das grundlegend anders dar. Nach den ersten beiden Platzverweisen gegen seine Mannschaft sowie dem ersten Elfmeter habe es „keinerlei Anlass für einen Spielabbruch oder ähnliches“ gegeben. Den dritten Platzverweis – gegen Torwart Mihai-Madalin Dobrica – habe es laut Nils Hof nur gegeben, weil dieser sich vor dem ersten Elfmeter „aufgepusht“ hätte. Dies, so deutet es der FVT-Vorsitzende, habe der Schiedsrichter als Beleidigung gewertet.

Absolut Herr der Lage

„Der Spielabbruch - nach einem weiteren zweifelhaften Elfmeter - wurde dann ebenfalls durch die Heimmannschaft und nicht den Schiri eingeleitet, nachdem eine sinnvolle Weiterführung des Spiels unter dieser Leitung nicht mehr als möglich erachtet wurde. Die zuvor vom Schiedsrichter in der ersten Unterbrechung geforderten Ordner – gestellt durch den FV Tiefenbronn und die SF Dobel – waren zu jeder Zeit absolut Herr der Lage, da in keinem Moment eine Gefahr für Leib oder sogar Leben der Spieler, Trainer, Funktionäre, Zuschauer oder des Schiedsrichters bestand“, meint Nils Hof und fügt hinzu: „Warum der Schiedsrichter, nachdem die SF Dobel dies selbst nach seiner Aufforderung nicht als notwendig erachtet haben, die Polizei kontaktierte und für einen Einsatz von mindestens zwei Polizeistreifen sorgte, wird aktuell sein Geheimnis bleiben.