Spielabbruch und Polizei-Einsatz: FV Tiefenbronn stellt Situation grundlegend anders dar

Nach dem Abbruch seines Spiels gegen die SF Dobel meldet sich nun auch der FV Tiefenbronn zu Wort – und stellt die Vorkommnisse grundlegend anders dar.
Mit „großer Verwunderung“ habe Nils Hof die Diskussionen über den Abbruch der Partie seines FV Tiefenbronn gegen die SF Dobel in der Staffel 2 der Kreisklasse B wahrgenommen. „Alle - wirklich alle - Zuschauer waren sich einig, dass es ein flottes, intensives, aber faires Spiel ohne Nickligkeiten oder üble Fouls zu sehen gab“, beteuert der Vorsitzende des FV Tiefenbronn und unterstreicht: „Allerdings erlebten wir alle einen Schiedsrichter, der ohne klare Linie von der 2. Spielminute an wild Gelbe Karten an Akteure beider Mannschaften verteilte. Die Mannschaften ließen sich ihre Freude am Fußball zum Glück nicht nehmen. Ab der 51. Minute fokussierten sich diese Karten leider auf den FV Tiefenbronn.“