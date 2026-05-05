Spielabbruch: Rettungshelikopter überschattet Kreisligapartie
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In der Partie zwischen den Reserven der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg und dem SC Neubulach musste ein Rettungshelikopter eingreifen. Foto: Feuerwehr Albstadt/dpa

Die Partie zwischen der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg und dem SC Neubulach wurde am Sonntag nach einem Zwischenfall frühzeitig abgebrochen.

Am Sonntag kam es in der Partie zwischen den Reserve-Mannschaften des SC Neubulach und der SG Überberg/Ettmannsweiler/Aichelberg zu einem schweren Zwischenfall nach einem Zweikampf. Nach rund 20 Minuten wurde das Spiel beim Stand von 1:0 für den Sportclub abgebrochen, nachdem zwei Spieler in einem Zweikampf heftig zusammengestoßen waren. Ein Rettungshelikopter musste angefordert werden. Weitere Informationen gab ein Verantwortlicher des SC Neubulach nicht bekannt. Die Begegnung soll am 27. Mai (19.15 Uhr) nachgeholt werden. Auch das im Anschluss geplante Kreisliga-A-Spiel in der Staffel 2 zwischen den ersten Mannschaften beider Vereine wurde aufgrund des Helikopter-Einsatzes abgesagt. Es wird bereits am 7.  Mai (19.15 Uhr) nachgeholt.

 

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