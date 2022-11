1 Auf dem Rasenplatz des SV Überauchen kam es am Sonntag im B1-Spiel gegen den FC Grüningen zu einem Spielabbruch. Foto: Michael Bundesmann

Der Spielabbruch in der Kreisliga B1 zwischen dem SV Überauchen und dem FC Grüningen hat seine Nachwirkungen.















Die Überauchener Verantwortlichen haben inzwischen den Schiedsrichter-Sonderbericht des Unparteiischen Marc Zimmermann aus Villingen, der hauptberuflich als Jurist arbeitet, vorliegen. Sie werden am Dienstagabend in ihrer Vorstandschaft über die weiteren Schritte beraten. Vorstandsmitglied Sigurd Bickmann gibt einen Einblick: "Wir verfassen natürlich eine ausführliche Stellungnahme unsererseits und werden uns auch über eventuelle interne Schritte beraten."

Die Ansicht von Sigurd Bickmann

Sigurd Bickmann betont weiter: "Dass der Schiedsrichter von unseren Spielern beleidigt, körperlich angegriffen und bedroht wurde – dies haben wir als SV Überauchen voll zu verantworten. Es hätte alles nicht passieren dürfen. Wir werden uns auch noch offiziell beim Schiedsrichter dafür entschuldigen."

Bickmann, der den Schiedsrichter schon lange kennt und schätzt, sah die Hauptursache für die Vorkommnisse, die zum Spielabbruch führten, bereits in der 26. Minute, als der Überauchener Torhüter mit seiner Aussage "Fuck you" auf die Provokationen der Grüninger Zuschauer hin reagiert hatte und dafür Rot sah. Danach, so Bickmann, "sind bei unseren Spielern die Emotionen so richtig hochgekocht, weil sie sich benachteiligt fühlten".

Ein Kritikpunkt am Schiedsrichter

Der Überauchener Beisitzer weiter: "Der Schiedsrichter hätte vor der 26. Minute über den Grüninger Spielführer auch die Anhänger der Gäste schon ermahnen müssen. Dies habe ich Marc Zimmermann auch nach dem Spielabbruch so mitgeteilt. Vielleicht wäre es dann nicht zu den Zwischenfällen, die zum Spielabbruch geführt haben, kurz vor der Pause gekommen", so Sigurd Bickmann.

Der Bezirksvorstand und die Konsequenzen

Der Bezirksvorstand um Guido Seelig denkt nun über Konsequenzen nach vier aufgrund von Gewalt passierten Spielabbrüchen in diesem Herbst nach. Schiedsrichter-Obmann Tobias Doering plädiert zum Beispiel auch für noch härtere Strafen seitens des Bezirks-Sportgerichts. Fest steht, dass die Vereine ab der Frühjahrsserie bei Heimspielen verpflichtet sind, zwei offizielle Platzordner nicht nur im Spielberichtsbogen zu benennen, sondern auch besonders zu kennzeichnen. "Diese wichtige Thematik", so Tobias Doering, "müssen wir nun wieder konsequenter angehen".