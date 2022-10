1 Nichts ging mehr am Sonntag in der 82. Minute des Bezirksliga-Spiels zwischen der FSV Schwenningen und Tuttlingen. Die Schwenninger verließen aus Protest gegen das Verhalten des Schiedsrichters frühzeitig den Platz. Foto: Eibner, Weber

Hohe Wellen schlägt weiter der Abbruch des Bezirksliga-Spiels zwischen der FSV Schwenningen und Tuttlingen. Was sagt der zuständige Schiedsrichter-Obmann, wie geht es weiter? Wir haben nachgefragt.















"Keine 20 Minuten nach dem Abbruch hat mich der betroffene Unparteiische am Sonntag angerufen. Der Schiedsrichter war aufgrund der Vorkommnisse richtig geplättet", blickt Achim Gack zurück. Er ist der Obmann der Schiedsrichtergruppe Böblingen. Und dieser gehört der Referee an, der nach dem Spiel vom Schwenninger Coach Almir Smakovic heftigst kritisiert wurde. "Es ging einfach darum, dass sich der Schiedsrichter aus dem Sindelfinger Raum gegenüber uns so unmöglich verhalten und respektlos aufgeführt hat, wie ich es noch nie in meiner Laufbahn erlebt habe. Ich wollte mit dieser Maßnahme meine Spieler schützen. Wir wollten mit unserem Verlassen des Platzes ein Zeichen setzen, dass es so einfach im Umgang miteinander nicht geht", sagte unserer Redaktion Almir Smakovic am Sonntagabend.

Das sagt der Schiedsrichter-Obmann

Achim Gack nimmt seinen Schiedsrichter ("Den Namen möchte ich heraushalten") natürlich in Schutz. "Er wird erst einmal 14 Tage keine Spiele mehr leiten – und sicher auch keine Spiele mehr der FSV Schwenningen, was ja für beide Seiten sicher in Ordnung geht", verrät der Obmann der Böblinger Schiedsrichtergruppe die ersten Konsequenzen. Gack, der aus eigener Erfahrung um die emotionalen FSV-Zuschauer weiß, ist nun gespannt, wie der Württembergische Fußballverband auf den Sonderbericht ("Der ist schon raus, da steht einiges drin") reagiert. Er erwartet auf jeden Fall, dass es dauert, bis ein Urteil fallen wird. "Da müssen beide Seiten ja detailliert angehört werden", will – und kann – Gack die Vorgänge am Sonntag in Schwenningen nicht bewerten. "Der Schiedsrichter, der sehr viele Spiele pfeift, hat mir aber gesagt, dass er vor allem von Zuschauern extrem beschimpft wurde. Das war unter der Gürtellinie. Und er versteht die Sprache", gibt der Obmann zu, dass der Referee vielleicht "etwas dünnhäutig war. Aber auch ein Schiedsrichter kann einmal einen schlechten Tag erwischen." Der gleiche Referee hätte übrigens am gleichen Vormittag ein Nachwuchsspiel abgebrochen.

Das sagt FSV-Spielausschuss Dario Viraye

Die Aussagen des FSV-Spielausschuss-Vorsitzenden Dario Viraye werfen ein ganz neues Licht auf die Vorkommnisse am Sonntag. Der Unparteiische von der Schiedsrichter-Gruppe Böblingen war bereits bei jenem Spielabbruch eines FSV-Spiels im Mai 2019 beteiligt. Dies bestätigt auch Achim Gack. Der Abbruch passierte in Wurmlingen. In der 55. Minute damals verließen die Wurmlinger aus Protest frühzeitig den Platz, da ein FSV-Spieler den Wurmlinger Akteur Saikou Joof rassistisch beleidigt haben soll. Es kam zu einer Spielwertung vor dem Sportgericht. Der Schwenninger Trainer hieß damals schon Almir Smakovic, der sich energisch gegen die Wurmlinger Vorwürfe wehrte. "Es sind keine rassistischen Äußerungen von unserer Seite passiert."

Nur noch zwei Spieler von damals trugen am Sonntag beim aktuellen Spielabbruch das FSV-Trikot. "Deshalb wusste unsere Mannschaft nichts damit anzufangen, als der Schiedsrichter uns vor dem Spielbeginn am Sonntag fragte, ob wir uns noch an ihn erinnern können", berichtet Dario Viraye.

Die FSV Schwenningen hat bereits eine ausführliche Stellungnahme an den Württembergischen Fußball-Verband verfasst. "Wir wollten aus unserer Sicht die Aussagen und das Verhalten des Schiedsrichters noch einmal schildern. Wir hoffen, dass der WFV nicht einfach zur Tagesordnung übergeht, sondern diesen Schiedsrichter eingehender beleuchtet", betont Dario Viraye.

Meinungen aus dem Netz

Der Spielabbruch wird auch auf unseren Internet-Plattformen heiß diskutiert. Jan Schönfeld billigt auf unserer Schwabo-Sport-Facebook-Seite dem Referee zu, dass "man da als Schiri vielleicht mal einen nicht so guten Tag hat". Für Christine Helwig war der Abbruch dagegen "die richtige Entscheidung".