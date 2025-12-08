Spielabbruch in Pfullendorf: So kam es zur schweren Verletzung – Lob für die Rettungsdienste

Das Landesliga-Spiel zwischen dem SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf wurde aufgrund einer schweren Verletzung eines Spielers abgebrochen. So kam es zum Sportunfall.

Es lief in der Pfullendorfer Kasernenstraße, dort bestritt der SV Denkingen das Heimspiel, die 61. Minute. 2:2 stand es nach einem abwechslungsreichen Spiel. „Dann kam es zu einem Kopfball-Duell“, blickt Alex May, der Sportliche Leiter der SG Dettingen-Dingelsdorf, auf die Zweikampfsituation, die zum Spielabbruch führen sollte.

Ein Dettinger Spieler verletzte sich dabei so schwer am Kopf, dass Schiedsrichter Tobias Wursthorn „nach Rücksprache aller Beteiligten“ die Partie abbrechen musste. „Es war schlimm“, lobt Alex May die Arbeit der Rettungsdienste.

Die Rettungskette

Zunächst hätte ein Denkinger Sanitäter Ersthilfe geleistet, dann sei der Notarzt sehr schnell zur weiteren Versorgung der Kopfverletzung in Pfullendorf eingetroffen. „Unser Spieler war danach stabil“, ging es dann für den SG-Akteur ins Krankenhaus, wo er auch noch am Montagmittag war.

Alex May und Co. hoffen nun, dass es dem verletzten Spieler des Landesliga-Kontrahenten des FC Pfaffenweiler, des SV Aasen und des FC Königsfeld schnell besser geht.