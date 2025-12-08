Spielabbruch in Pfullendorf: So kam es zur schweren Verletzung – Lob für die Rettungsdienste

Das Landesliga-Spiel zwischen dem SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf wurde aufgrund einer schweren Verletzung eines Spielers abgebrochen. So kam es zum Sportunfall.
Es lief in der Pfullendorfer Kasernenstraße, dort bestritt der SV Denkingen das Heimspiel, die 61. Minute. 2:2 stand es nach einem abwechslungsreichen Spiel. „Dann kam es zu einem Kopfball-Duell“, blickt Alex May, der Sportliche Leiter der SG Dettingen-Dingelsdorf, auf die Zweikampfsituation, die zum Spielabbruch führen sollte.