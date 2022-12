Spielabbruch in Marbach

1 Nichts geht mehr – das Urteil nach dem Abbruch des Spiels zwischen der SG Marbach/Rietheim und der SG Riedböhringen/Fützen ist gesprochen. Foto: Eibner

Nun ist es offiziell bestätigt: Das in der 82. Minute beim Spielstand von 1:1 abgebrochene Spiel zwischen der SG Marbach/Rietheim und der SG Riedböhringen/Fützen wird für beide Vereine mit jeweils 0:3 als verloren gewertet.















Dabei spielte hauptsächlich die Tatsache, dass beide Teams den Abbruch durch ihr unsportliches Verhalten herbeigeführt hatten, zu diesem Urteil der Spruchkammer des Fußballbezirks Schwarzwald. Dazu kommen noch längere Sperren für Spieler sowie Geldstrafen für die Vereine.

Das sagt Staffelleiter Franz-Josef Grüninger

"Aufgrund der Vorkommnisse, die zum Spielabbruch führten, war auch kein anderes Urteil zu erwarten. Beide Seiten hatten durch ihr unsportliches Verhalten den Abbruch herbeigeführt. Deshalb sehe ich das Urteil, beide Seiten so zu bestrafen, als gerecht an. Ich hoffe, dass dies auch eine abschreckende Wirkung auf alle Vereine hat. Damit sich dies nicht mehr bei uns im Bezirk wiederholen wird."

Das sagt Michael Fischer, der Spielausschussvorsitzende der SG Marbach

"Das Urteil wird von unserer Seite klar akzeptiert. Beide Seiten waren eben mit ihrem Verhalten, das sicherlich auch unsportlich zu nennen ist, beteiligt. Klar – eine 1:1-Wertung wäre für uns auch in Ordnung gewesen, aber auch das 0:3 am Ende wirft uns in der Saison nicht aus der Bahn."

Das sagt Jürgen Meister, der Vorsitzende SG Riedböhringen/Fützen

"Das Urteil war letztlich für alle zu erwarten. Beide Seiten waren durch ihr unsportliches Verhalten am Abbruch klar mitbeteiligt. Sicherlich hatten wir auf eine 1:1-Wertung gehofft. Der Punkt wäre für uns von der Tabellensituation her wichtig gewesen. Doch nun akzeptieren wir das Urteil so, wie es gefällt wurde."