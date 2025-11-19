Spielabbruch in Erlaheim: Neuansetzung ist nicht im Sinne des Sports

Die Partie zwischen der SGM Gruol/Erlaheim und Bubsheim wird neu gespielt. Unser Autor findet: Fairness und Recht sind zwei Paar Schuhe.

Dass ein Spiel der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern solche Kreise zieht, kommt nicht alle Tage vor. Das liegt zum einen an dem eher seltenen Fall, dass sich ein Schiedsrichter im Spiel verletzt und nicht mehr weitermachen kann. Zum anderen jedoch auch am Verhalten des SV Bubsheim, der sich trotz Anwesenheit eines geeigneten Ersatz-Schiedsrichters weigerte, weiterspielen zu wollen.

Die letztinstanzliche Entscheidung des Verbandsgerichts, das Spiel nun neu ansetzen zu lassen, erscheint daher im ersten Moment überraschend und so gar nicht im Sinne der Fairness und des Sports, um den es ja gehen soll.

Allerdings: Die Juristen im Verbandsgericht sind nicht zu beneiden. Sie mussten ein Urteil für einen Fall fällen, der so im Regelwerk des Verbands gar nicht vorgesehen ist. Warum genau sie sich so entschieden haben, wie am Mittwoch öffentlich wurde, wird man erst beim Durchlesen der Urteilsbegründung erfahren.

Es bedarf einer neuen Regelung für diesen Fall

Man darf davon ausgehen, dass sie ihre Gründe hatten – und dass nicht jeder diese Gründe verstehen wird. Klar ist dagegen schon jetzt: Es bedarf dringend eine neue Regelung für eine solche Situation, wie sie am 2. November in Erlaheim vorkam. Denn dass ein solcher Fall immer wieder passieren kann, hat sich direkt eine Woche später in Seedorf gezeigt.