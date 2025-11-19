Spielabbruch in Erlaheim: Neuansetzung ist nicht im Sinne des Sports

Die Partie zwischen der SGM Gruol/Erlaheim und Bubsheim wird neu gespielt. Unser Autor findet: Fairness und Recht sind zwei Paar Schuhe.
Dass ein Spiel der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern solche Kreise zieht, kommt nicht alle Tage vor. Das liegt zum einen an dem eher seltenen Fall, dass sich ein Schiedsrichter im Spiel verletzt und nicht mehr weitermachen kann. Zum anderen jedoch auch am Verhalten des SV Bubsheim, der sich trotz Anwesenheit eines geeigneten Ersatz-Schiedsrichters weigerte, weiterspielen zu wollen.