Spielabbruch in der Verbandsliga: Warum der SV Linx gegen den ESV Südstern Singen nur 43 Minuten kickte

Linx kickte am Samstag nicht einmal eine Halbzeit lang gegen Südstern Singen. Nach mehreren Roten Karten für die Gäste, nahm Trainer Arslan das Team vom Feld.
Auf dem Sportplatz des SV Linx kam es am Wochenende zum Spielabbruch. Beim Stand von 3:0 für den SV Linx – drei Tore fielen binnen vier Minuten – sowie Platzverweisen für den Gegner ESV Südstern Singen wollte Gäste-Trainer Yusuf Arslan mit seinem Team in der 43. Minute nicht mehr weiterspielen und nahm seine Mannschaft vom Feld. Die Gäste fühlten sich vom Schiedsrichter benachteiligt, duschten, stiegen ins Auto und fuhren frühzeitig zurück an den Hohentwiel.