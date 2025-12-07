Spielabbruch in der Landesliga: Spielabbruch nach schwerer Verletzung in Pfullendorf

Schwere Verletzung in der Landesliga Staffel 3: Deshalb musste die Heimpartie des SV Denkingen am letzten Spieltag vor der Winterpause abgebrochen werden.
Es sollte ein schöner Abschluss des Fußballjahres 2025 werden, doch dann kam am Sonntag auf dem Pfullendorfer Kunstrasenplatz alles anders. Beim Spielstand von 2:2 zwischen dem Gastgeber SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf musste Schiedsrichter Tobias Wursthorn die Partie der Landesliga-Kontrahenten des SV Aasen, des FC Pfaffenweiler und des FC Königsfeld nach gut einer Stunde Spielzeit abbrechen.