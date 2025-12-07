Spielabbruch in der Landesliga: Spielabbruch nach schwerer Verletzung in Pfullendorf

Schwere Verletzung in der Landesliga Staffel 3: Deshalb musste die Heimpartie des SV Denkingen am letzten Spieltag vor der Winterpause abgebrochen werden.

Es sollte ein schöner Abschluss des Fußballjahres 2025 werden, doch dann kam am Sonntag auf dem Pfullendorfer Kunstrasenplatz alles anders. Beim Spielstand von 2:2 zwischen dem Gastgeber SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf musste Schiedsrichter Tobias Wursthorn die Partie der Landesliga-Kontrahenten des SV Aasen, des FC Pfaffenweiler und des FC Königsfeld nach gut einer Stunde Spielzeit abbrechen.

Der Grund: Ein Spieler der SG Dettingen-Dingelsdorf hatte sich zuvor schwer verletzt.

Die Mitteilung

Der SV Denkingen teilte mit: „Das Landesligaspiel zwischen dem SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf wurde vom Unparteiischen in der 61. Spielminute nach Rücksprache aller Beteiligten aufgrund einer schweren Verletzung eines Spielers der Gäste beim Stand von 2:2 abgebrochen.“

Der FC Pfaffenweiler und der VfR Stockach lieferten unterdessen am letzten Spieltag vor der Winterpause am Sonntag ein 4:4-Spektakel ab.