Spielabbruch in der Landesliga: Schock – Spielabbruch nach schwerer Verletzung in Denkingen
1
Auch Nebel kann für einen Spielabbruch sorgen. Beim Spiel des SV Denkingen war es aber eine schwere Verletzung. Foto: Eibner-Pressefoto/Johann Medvey

Schwere Verletzung in der SBFV-Staffel 3: Deshalb muss eine Partie am letzten Spieltag vor der Winterpause abgebrochen werden. Pfaffenweiler und Stockach sorgen für ein Spektakel.

Es sollte ein schöner Abschluss des Fußballjahres 2025 werden, doch dann kam am Sonntag auf dem Pfullendorfer Kunstrasenplatz in der Kasernenstraße alles anders. Beim Spielstand von 2:2 zwischen dem SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf musste Schiedsrichter Tobias Wursthorn die Partie der Landesliga-Kontrahenten des SV Aasen, des FC Pfaffenweiler und des FC Königsfeld nach gut einer Stunde abbrechen. Ein Spieler der SG hatte sich zuvor schwer verletzt.

 

Die Mitteilung

Der SV Denkingen teilt mit: „Das Landesligaspiel zwischen dem SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf wurde vom Unparteiischen in der 61. Spielminute nach Rücksprache aller Beteiligten aufgrund einer schweren Verletzung eines Spielers der Gäste beim Stand von 2:2 abgebrochen.“

Unsere Empfehlung für Sie

FC 08 Villingen Oberliga: Viererpacker Mboob zerlegt im Türk-Derby Neckarsulm – dazu gibt es Rot

FC 08 Villingen Oberliga Viererpacker Mboob zerlegt im Türk-Derby Neckarsulm – dazu gibt es Rot

Was für ein Abschluss des Oberliga-Jahres 2025: Beim 5:2-Wahnsinn des Türk. SV Singen im Aufsteigerduell bei Türkspor Neckarsulm erzielt ein Ex-Nullachter einen Viererpack.

Der FC Pfaffenweiler und der VfR Stockach lieferten unterdessen am letzten Spieltag vor der Winterpause am Sonntag ein 4:4-Spektakel ab.

 