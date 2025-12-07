Spielabbruch in der Landesliga: Schock – Spielabbruch nach schwerer Verletzung in Denkingen

1 Auch Nebel kann für einen Spielabbruch sorgen. Beim Spiel des SV Denkingen war es aber eine schwere Verletzung. Foto: Eibner-Pressefoto/Johann Medvey Schwere Verletzung in der SBFV-Staffel 3: Deshalb muss eine Partie am letzten Spieltag vor der Winterpause abgebrochen werden. Pfaffenweiler und Stockach sorgen für ein Spektakel.







Es sollte ein schöner Abschluss des Fußballjahres 2025 werden, doch dann kam am Sonntag auf dem Pfullendorfer Kunstrasenplatz in der Kasernenstraße alles anders. Beim Spielstand von 2:2 zwischen dem SV Denkingen und der SG Dettingen-Dingelsdorf musste Schiedsrichter Tobias Wursthorn die Partie der Landesliga-Kontrahenten des SV Aasen, des FC Pfaffenweiler und des FC Königsfeld nach gut einer Stunde abbrechen. Ein Spieler der SG hatte sich zuvor schwer verletzt.