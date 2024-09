Spielabbruch im Landesliga-Derby: Nach Reanimation – Donaueschinger Maximilian Richter geht es besser

Die gute, die beste Nachricht des Tages kommt von der DJK Donaueschingen: Der Landesligist teilt am Abend auf seiner Facebook-Seite mit, dass es Maximilian Richter „den Umständen entsprechend sehr gut geht“.

Die Donaueschinger schreiben: „Wir von der DJK Donaueschingen möchten mitteilen, dass es unserem Spieler Maximilian Richter den Umständen entsprechend sehr gut geht. Er befindet sich auf dem Weg der Besserung. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass er keine schwerwiegenden bleibenden Schäden davontragen wird.“

Danach folgen Dankesworte: „An dieser Stelle möchten wir uns von ganzem Herzen bei allen Ersthelfern und Einsatzkräften bedanken. Ihrem schnellen und professionellen Handeln ist es zu verdanken, dass dieser schreckliche Vorfall keinen schlimmeren Ausgang genommen hat.“

Auch die Verhaltensweise von Derby-Gegner FC Pfaffenweiler wird gelobt: „Ebenso möchten wir uns bei allen Spielern, Trainern und Betreuern des FC 1932 Pfaffenweiler e.V. für ihr vorbildliches und selbstloses Handeln bedanken. Ohne zu zögern haben sie geholfen, einen Kreis um den Ort des Geschehens zu bilden, damit die Einsatzkräfte ihre Arbeit ungestört durchführen konnten. Dieser Moment hat gezeigt, dass Sportler in jeder Situation zusammenhalten. Ein herzliches Dankeschön auch an alle, die ihre Anteilnahme ausgedrückt haben und Maxi in ihre Gebete und Gedanken eingeschlossen haben.“

Der Beitrag endet mit einem Wunsch: „Wir wünschen Maxi weiterhin alles erdenklich Gute auf seinem Weg zur vollständigen Genesung. Wir wissen, dass du als Kämpfernatur alle Hindernisse und Schwierigkeiten überwinden wirst.“

Der Samstag

Der Donaueschinger Akteur war am Samstag im Spiel gegen Pfaffenweiler auf dem Platz zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen.