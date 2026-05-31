Spiel und Spaß im Sommer: Die Stadt St. Georgen bietet ein buntes Ferienprogramm

In den Schulferien kommt in St. Georgen sicher keine Langeweile auf. Auf die Kinder warten drei Themenwochen, die von Kreativangeboten bis zu Erlebnistouren reichen.
Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse dürfen sich auf ein buntes Sommerferienprogramm der Stadt St. Georgen freuen. In den letzten drei Ferienwochen vom 24. August bis zum 11. September bietet das Ferienprogramm-Team in unterschiedlichen Themenwochen ein buntes und abwechslungsreiches Programm, heißt es in einer Pressemitteilung.