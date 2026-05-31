Spiel und Spaß im Sommer: Die Stadt St. Georgen bietet ein buntes Ferienprogramm

In den Schulferien kommt in St. Georgen sicher keine Langeweile auf. Auf die Kinder warten drei Themenwochen, die von Kreativangeboten bis zu Erlebnistouren reichen.

Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse dürfen sich auf ein buntes Sommerferienprogramm der Stadt St. Georgen freuen. In den letzten drei Ferienwochen vom 24. August bis zum 11. September bietet das Ferienprogramm-Team in unterschiedlichen Themenwochen ein buntes und abwechslungsreiches Programm, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Basis-Station für die Aktivitäten wird wie im vergangenen Jahr die Robert-Gerwig-Schule sein. Das Programm läuft jeweils von Montag bis Freitag in der Betreuungszeit von 7.30 bis 16 Uhr.

Die einzelnen Wochen stehen unter einem Hauptthema. In der ersten Woche vom 24. bis 28. August warten unter dem Motto „Sport, Fun & Kreatives“ Bewegung, Aktionen drinnen und draußen sowie Aktivitäten im Spiel und Kreativangebote auf den Nachwuchs.

In der zweiten Woche von 31. August bis 4. September heißt es „Spiel und Spaß im Team und Experimente. Entdecker, Sportler oder Kreative können sich auf ein buntes Programm aus Spielen, Bewegung und Experimenten aus dem Alltag freuen.

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In der dritten Woche vom 7. bis 11. September mit dem Titel „St. Georgen – Draußen – Erleben“ geht es auf Erlebnistour in die Stadt, die Natur und auf Spielplätze. Ein Höhepunkt ist ist eine Stadtrallye.

An Snacks und Überraschungen gedacht

Der Eigenanteil für eine Woche pro Kind beträgt wie aus dem Vorjahr unverändert 60 Euro, jedes weitere Kind der Familie zahlt 40 Euro. Es können einzelne Wochen oder der gesamte Zeitraum gebucht werden. Grundsätzlich sind die Kinder an den Tagen Selbstversorger, jedoch wird es zusätzlich immer wieder auch Snacks und Überraschungen geben.

Anmeldungen erfolgen mit dem Formular an E-Mail ferienbetreuung@st-georgen.net. Weitere Informationen finden sich unter www.st-georgen.de/nachrichten.