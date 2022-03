1 Die 1:0-Führung für den FC Holzhausen: Janik Michel ist zur Stelle. Foto: Wagner

Schöner Steckpass

FC Holzhausen – SV Fellbach 5:2 (1:2). Die Fellbacher erwischten den besseren Start, auch bedingt durch einige schlampige Anspiele der Platzherren. So ließ sich Sven Ramic auf der rechten Seite düpieren, der Abschluss strich aber knapp am langen Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite war der Fellbacher Keeper etwas schneller am Ball als Kevin Müller, welcher mit einem schönen Steckpass geschickt wurde.

Michel steht goldrichtig

Nach einer halben Stunde doch die Führung der Einheimischen, ein Freistoß konnte nicht richtig geklärt werden, Janik Michel stand goldrichtig und traf mit seinem 25. Verbandsligatreffer zum 1:0. Die Freude währte nicht lange, ein haarsträubender Rückpass von Felix Plocher erlief Fabijan Domic und schob die Kugel locker ins linke Toreck. Fast wäre wenig später das 1:2 gefallen, als wieder Domic von einem Fehlpass profitierte, doch dieses Mal kam der Gästestürmer nicht zum Abschluss.

Dafür war es in der 40. Minute soweit, Gästestürmer Marvin Zimmermann setzte sich über links durch, seine scharfe Hereingabe prallte vom Fuß von Sven Ramic auf der Linie stehend ins eigene Netz.

Coaches reagieren

In der Folgezeit stellte das Holzhauser Trainerteam noch vor dem Wechsel um und brachte Max Brendle und Marcel Sieber für Ramic und Plocher in die Partie.

Die zweite Hälfte begannen die Reinhardt/Ingrao-Jungs mit wesentlich mehr Elan, und Nils Schuon hätte mit seinem zu hoch angesetzten Nachschuss schon den Ausgleich markieren können. Dies gelang dann Kevin "Bobo" Müller auf beeindruckende Weise. Der pfeilschnelle Stürmer schaltete den Turbo ein, ließ drei, vier Fellbacher stehen und nagelte das Spielgerät halb im Fallen wunderschön in der Torwinkel. Die Gäste änderten trotzdem ihre Taktik nicht, standen relativ hoch, doch die Heimmannschaft wählte oft die falschen Mittel die Kette zu überspielen, waren aber nun optisch klar überlegen und hatten durch einen Michel Kopfball und Kevin Müller ihre Möglichkeiten.

Strafstoß sicher verwandelt

Es dauerte aber bis zur 78. Minute, da ließ Ibrahim Njie im Laufduell mit dem eingewechselten Marc Wissmann unglücklich den Fuß stehen, Wissmann nahm das Geschenk an, und Janik Michel verwandelte den Strafstoß sicher zur Führung. Dieser Treffer hat den bis dahin gut agierenden Fellbachern den Stecker gezogen. Sie boten nun mehr Platz an und als Marc Wissmann Kevin Günter auf die Reise schickte, flankte dieser mustergültig auf Max Brendle, dessen wuchtiger Kopfball zur Vorentscheidung einschlug.

Rote Karte

Für ein Frustnachtreten kassierte dann Mika Müller von den Gästen noch die Rote Karte, und als erneut Marc Wissmann mit seinem dritten Scorerpunkt binnen 15 Minuten Fabio Pfeifhofer in der Nachspielzeit auf der linken Seite schickte, drosch dieser das Kunstleder gekonnt zum etwas zu hohen 5:2 ins Eck.