Spiel in Meßkirch: HBW tauscht im Test die Rolle

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten biegt auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung ein – noch zweieinhalb Wochen, dann geht es für die „Gallier“ wieder um Punkte und möglicherweise auch um die Rückkehr ins Oberhaus. Sein Auftaktspiel bestreitet der HBW am Freitag, 29. August, beim Erstliga-Absteiger 1. VfL Potsdam (20 Uhr, MBS-Arena).

Drei Tests gegen drei Teams aus der Schweiz

Drei Gelegenheiten, die Form zu testen und Erkenntnisse zu gewinnen, an welchen Schrauben es noch zu drehen gilt, haben die Männer von Trainer Matti Flohr noch. Dreimal geht es in den kommenden Tagen gegen Mannschaften aus der Quickline Handball League – der höchsten Spielklasse in der Schweiz. Los geht’s mit dem Dreierpack am heutigen Dienstag in der Stadthalle in Meßkirch. Um 18.30 Uhr wird das Duell zwischen dem HBW und dem TSV St. Otmar St. Gallen angepfiffen. Am kommenden Samstag trifft der HBW in Schramberg-Sulgen auf den Schweizer Serienmeister Kadetten Schaffhausen, am 21. August kommt Pfadi Winterthur nach Balingen.

St. Gallen ein Gegner nach Maß

St. Gallen schloss die QHL-Hauptrunde der vergangenen Saison auf dem siebten Tabellenplatz, traf in den Play-offs im Viertelfinale auf den HC Kriens-Luzern und zog in der Best-of-five-Serie mit 0:3 den Kürzeren. „Das ist ein Gegner, der von der Qualität passt nach all den großen Herausforderungen gegen die ganzen Erstligisten“, sagt HBW-Trainer Matti Flohr, der mit dieser Einschätzung auch eine Erwartung verknüpft: „Es geht darum, wie wir mit der Favoritenrolle umgehen. Wir sollten das Spiel dominieren.“ Tatsächlich verstand es seine Mannschaft in den bisherigen Testspielen bestens, Top-Mannschaften die Stirn zu bieten. Sie schlug den HC Erlangen mit 29:21 und war auch gegen Frisch Auf Göppingen (22:24) und zuletzt gegen die Rhein-Neckar Löwen (33:37) gut dabei. Gegen den TSV St. Otmar St. Gallen aber sind die Voraussetzungen so, wie sie der HBW in der kommenden Saison häufiger erleben wird – die „Gallier“ gehen als Favorit auf die Platte.

Dayan gibt Debüt im HBW-Trikot

Flohr steht in Meßkirch nahezu derselbe Kader zur Verfügung, der am Freitag gegen die Rhein-Neckar Löwen auflief – mit einer positiven Änderung. Neuzugang Yonatan Dayan wird sein Debüt geben. „Er hat jetzt eine Woche normal trainiert. Das Spiel kommt genau richtig. Er ist reif dafür“, sagt der HBW-Trainer. Somit ist zum ersten mal in dieser Vorbereitung einer der drei etatmäßigen Spielmacher dabei. Weitere Optionen in der Rückraummitte bleiben Linkshänder Merlin Fuß und Georg Pöhle. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Keeper Benedek Nagy. „Er kränkelt etwas“, sagt Flohr – als Alternative steht Magnus Bierfreund aus dem Balinger Drittliga-Team bereit.