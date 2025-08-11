Spiel in Meßkirch: HBW tauscht im Test die Rolle

Handball-Zweitligist Balingen-Weilsteten misst sich an diesem Dienstag mit dem Schweizer Erstligisten TSV St. Otmar St. Gallen – Trainer Flohrs Erwartungen sind klar.
Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten biegt auf die Zielgerade der Saisonvorbereitung ein – noch zweieinhalb Wochen, dann geht es für die „Gallier“ wieder um Punkte und möglicherweise auch um die Rückkehr ins Oberhaus. Sein Auftaktspiel bestreitet der HBW am Freitag, 29. August, beim Erstliga-Absteiger 1. VfL Potsdam (20 Uhr, MBS-Arena).