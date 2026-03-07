Spiel gegen SC Tuttlingen: VfL Nagold erlebt erst Déjà-vu – und schießt dann fünf Tore

Trainer Marcel Schuon erwartete gegen den SC Tuttlingen eine Reaktion. Die gibt der VfL Nagold – auch wenn es zunächst ganz anders aussieht.
VfL Nagold – SC Tuttlingen 5:2 (2:2). „Keine 60 Sekunden später erhöht der SC Tuttlingen auf 2:0“, sagte Stadionsprecher Dominik Veitinger in der 7. Minute etwas ungläubig in sein Mikrophon. Die Gäste waren in der Landesliga-Partie gegen den VfL Nagold nach den Toren von Nico Wienke (6.) und Aaron Barquero Schwarz (7.) überraschend in Führung gegangen und hatten sogar noch eine dritte dicke Chance auf dem Fuß. Die Tuttlinger Bank jubelte überschwänglich, während sich manch ein Nagolder böse an die 3:4-Niederlage in der Vorwoche beim damaligen Schlusslicht Spvgg Freudenstadt erinnerte. „Ich dachte, wir bekommen jetzt wieder auf die Fresse“, beschrieb auch VfL-Trainer Marcel Schuon nach dem 0:2-Rückstand gegen den SC Tuttlingen seine Gefühle.