Spiel gegen den 1. FC Heidenheim: VfB Stuttgart spielt unentschieden

Mit einem Remis fährt der VfB Stuttgart nach dem Sonntagsspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach Hause. Der Tabellenletzte setzte dem Verein mit dem Brustring schwer zu.
Mit einem 3:3 hat sich der VfB Stuttgart am Sonntagabend vom 1. FC Heidenheim getrennt. Die Schwaben konnten sich gegen das Tabellenschlusslicht nicht durchsetzen – und trafen erst kurz vor Schluss zum Ausgleich. Das Team von Sebastian Hoeneß offenbarte zahlreiche Schwächen. Heidenheim hingegen war kurz davor, als Tabellenletzter gegen den VfB zu gewinnen.