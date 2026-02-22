Spiel gegen den 1. FC Heidenheim: VfB Stuttgart spielt unentschieden
8
In der 31. Minute wurde es wild: Zunächst traf Ermedin Demirovic (links) zum 2:1. Doch der VAR schaltete sich ein und nahm den Treffer zurück. Foto: Harry Langer/dpa

Mit einem Remis fährt der VfB Stuttgart nach dem Sonntagsspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach Hause. Der Tabellenletzte setzte dem Verein mit dem Brustring schwer zu.

Mit einem 3:3 hat sich der VfB Stuttgart am Sonntagabend vom 1. FC Heidenheim getrennt. Die Schwaben konnten sich gegen das Tabellenschlusslicht nicht durchsetzen – und trafen erst kurz vor Schluss zum Ausgleich. Das Team von Sebastian Hoeneß offenbarte zahlreiche Schwächen. Heidenheim hingegen war kurz davor, als Tabellenletzter gegen den VfB zu gewinnen.

 

Der Ostalb-Club erkämpfte sich vor 15.000 Zuschauern gegen den großen Favoriten das 3:3 (2:2). In der 83. Minute jubelten die Heidenheimer noch über das 3:2 des eingewechselten Sirlord Conteh, doch fünf Minuten später glich Deniz Undav für den VfB noch aus.

Unsere Empfehlung für Sie

Reaktionen zum Spiel in Heidenheim: „VfB spielt wieder einmal gegen den Schiedsrichter“

Reaktionen zum Spiel in Heidenheim „VfB spielt wieder einmal gegen den Schiedsrichter“

Der VfB Stuttgart hat am Sonntagabend unentschieden gegen den 1. FC Heidenheim gespielt. Die Fans schieben es auf die Einstellung des Teams – und auf den Schiedsrichter.

Chris Führich (5. Minute) und Maximilian Mittelstädt (44./Foulelfmeter) hatten zuvor für den VfB getroffen. Die Heidenheimer Tore erzielten Winter-Rückkehrer Eren Dinkci (20.) und Arijon Ibrahimovic (34./Foulelfmeter). In der Tabelle bleibt Heidenheim mit nun 14 Punkten Letzter, der VfB mit 43 Zählern Vierter.

 