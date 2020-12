Spiel gegen Augsburger Panther Wild Wings konzentrieren sich auf nächste Aufgabe

Der Schwenninger Trainer zeigt sich "sehr zufrieden" mit dem ersten Saisonauftritt seiner Mannschaft. "Wir standen gegen einen starken Ingolstädter Gegner im ersten Drittel sehr unter Druck, haben zu viele Torchancen zugelassen. Aber ab dem zweiten Drittel konnten wir uns davon etwas befreien und haben den Weg zum Sieg gefunden. Joacim Eriksson hat uns das Spiel gewonnen."

Niklas Sundblad stuft diesen Auftakterfolg schon etwas höher ein, "weil ich bereits vor dem Spiel gesagt habe, dass Ingolstadt sicherlich zu den besten Mannschaften in unserer Gruppe zählt". Natürlich hätte sich Sundblad insgesamt mehr Entlastung für seine Defensive und mehr eigene Torchancen gewünscht, "aber wir müssen auch so einen Spielverlauf akzeptieren. Es zählt das Ergebnis". Einigen Spielern, die zuletzt corona-bedingt pausieren mussten, so der Wild-Wings-Coach, "hat man schon angemerkt, dass sie kräftemäßig noch nicht wieder bei 100 Prozent sind. Aber in diesem Punkt werden wir am Dienstag in Augsburg schon wieder weiter sein".