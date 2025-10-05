Spiel des Tages: Rückpass bringt SV Althengstett gegen Nagold II drei Punkte

Der SV Althengstett hat aus einem spannenden Bezirksligaspiel die volle Ausbeute geholt. Der Siegtreffer war kurios und fiel erst kurz vor Ende der 90 Minuten.
BEZIRKSLIGASV Althengstett – VfL Nagold II 4:3 (3:2). Eine unglückliche Niederlage gegen die SF Gechingen, der späte Ausgleich beim VfR Sulz zum 2:2-Unentschieden, das Pokal-Aus im Elfmeterschießen beim SV Gültlingen – aktuell hat es der SV Althengstett schwer, sich in dieser Saison zu behaupten. Auch, weil der Punktabzug nach dem Spiel bei der SG Oberreichenbach/Würzbach etwas den Schwung genommen hat. Somit waren die Althengstetter froh, nun im Heimspiel gegen den VfL Nagold II die drei Punkte geholt zu haben. Auch wenn dieser klar die Chance dazu hatte, aus Althengstett etwas mitzunehmen.