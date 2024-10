Spiel bei der SG Empfingen: Wiedersehen von Aktepe und Eberhart – „Scherkicker“ als Außenseiter

Die „Scherkicker“ aus Harthausen erwartet am Wochenende die Herausforderung SG Empfingen. Kaan Akkaya wird erneut nicht im Kader der Hausherren stehen.









Link kopiert



Viele Jahre schnürte Akin Aktepe die Fußballschuhe für den FC 07 Albstadt. Trainiert wurde er dabei von Alexander Eberhart. Am Samstag (14.30 Uhr in Empfingen) sehen sich die beiden wieder und treffen als Trainer ihrer jeweiligen Teams aufeinander. „Ich freue mich. Er war sechs Jahre mein Trainer, hat mir immer den Rücken gestärkt und hat mir immer Spielzeit gegeben. Ich hoffe trotzdem auf das bessere Ende für uns“, so Aktepe.