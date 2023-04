1 Ein Außenspiegel ist abgefahren worden. In der Nähe von Horb ist das allerdings bei Dunkelheit passiert. Foto: stock.adobe.com/vimpro

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall war es im November gekommen, als sich zwei Autofahrer nach einem Spiegelstreifer zwischen Dießen und Dettingen in der Dunkelheit verpasst haben. Der Fall landete jetzt in Horb vor Gericht.









Wenn ein Außenspiegel im Straßenverkehr abgefahren wird, bleibt der Fahrzeugbesitzer meist selbst auf den Kosten sitzen. So hätte es auch bei einem Zwischenfall im November vergangenen Jahres ablaufen können, als sich zwei Fahrzeuge abends um kurz nach Sieben in der Novemberdunkelheit verpassten: Auf der Fahrt von Dießen nach Dettingen kollidieren die Außenspiegel zweier Wagen miteinander, eines der Fahrzeuge wird dabei stark verkratzt. Zunächst erscheint die Aufklärung des Unfallhergangs unmöglich. Denn obwohl beide Fahrer kurz nach der Unfallstelle stehen bleiben und die Straße nach verlorenen Spiegelteilen absuchen, ist von dem jeweils anderen Fahrzeug nichts mehr zu sehen.

Schlechte Sicht in Novemberdunkelheit

In der Novemberdunkelheit trotz guter Sicht ein aktiviertes Warnblinklicht zu übersehen, scheint zunächst unwahrscheinlich zu sein. In dieser besonderen Situation war es aber für die beteiligten Parteien wohl unmöglich, den Unfallgegner auf der Landstraße ausmachen. Eine Kurve soll die Sicht verhindert haben. Auch das Erkennen des anderen Autos oder dessen Nummernschilds sei in diesem Fall ausgeschlossen gewesen.

Noch am selben Abend erstattet eine der beteiligten Parteien Anzeige gegen Unbekannt mit Zeugenaufruf. Dieser Hinweis erscheint am nächsten Tag in der Zeitung. Daraufhin meldet sich die Fahrerin des angeblich verursachenden Fahrzeugs nun auch bei der Polizei.

Das Urteil des Gerichts

Da keine Zeugen gefunden werden konnten, stand vor Gericht Aussage gegen Aussage. Aufgrund der verspäteten Meldung bei der Polizei wurde nun ein Bußgeld von 1000 Euro wegen Fahrerflucht gegen eine der Unfallbeteiligten verhängt. Der Schaden an den Fahrzeugen ist Versicherungssache.