Spezialist für Verpackungsdruck: Kippenheimer Firma Janoschka soll verkauft werden

Eine Münchner Beteiligungsgesellschaft will 100 Prozent der Anteile an dem Druckformspezialisten erwerben. Die Auswirkungen vor Ort sind unklar.
Die Blue Cap AG hat einen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien an der Janoschka AG geschlossen, ist in dieser Woche bekannt geworden. Verkäufer sind demnach Mitglieder der Gründerfamilie Janoschka und die Stuttgarter Beteiligungsgesellschaft Süd Beteiligungen (Süd BG). Der Verkauf ist noch nicht vollzogen, da er unter anderem an die Erteilung bestimmter Zustimmungen geknüpft ist. Nach dem Vollzug würde Janoschka vollkonsolidiert, wie es in der Fachsprache heißt, also ein integraler Teil des Mutterunternehmens.