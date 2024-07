Spezialeinheiten im Einsatz: Wann rückt eigentlich das SEK aus?

1 In den vergangenen Monaten war das SEK bei zahlreichen Einsätzen in der Region vor Ort. Foto: Eich

Wann wird das Spezialeinsatzkommando (SEK) gerufen? Wie bereiten sich die Beamten vor und welche Voraussetzungen müssen sie erfüllen? Ein kleiner Blick hinter die Kulissen der Spezialeinheit.









Anfang des Jahres verursachte ein Bewaffneter in Unterkirnach einen der größten Polizeieinsätze des Schwarzwald-Baar-Kreises, im Mai sorgte ein erpresserischer Menschenraub in Wildberg für Aufregung und – ebenfalls im Kreis Calw – wurde im Juni eine Reichsbürger-Razzia durchgeführt. Bei allen Einsätzen spielte das Spezialeinsatzkommando (SEK) eine große Rolle . Auch in Lautlingen rückte die Spezialeinheit kürzlich zu einem Einsatz aus. Dort hatte ein 63-Jähriger sowohl zwei Familienmitglieder und sich selbst erschossen, als auch seine Ehefrau und seine Tochter schwer verletzt.