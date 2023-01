Die Stadt möchte die Sperrzeiten in der Villinger Färberstraße verlängern. Noch auf dem Neujahrsempfang versprach Oberbürgermeister Jürgen Roth, attraktive Bedingungen für die jungen Menschen in VS schaffen zu wollen. Dass er gleichzeitig den Vorstoß des Bürgeramts in Sachen Kneipenmeile zulässt, passt nicht zusammen, findet unser Autor.