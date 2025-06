Die Gesamtgemeinde Königsfeld feiert runden Geburtstag: Seit 50 Jahren gibt es die Kommune in ihrer heutigen Form. Beim Park-Festival am kommenden Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, wird dieses Jubiläum groß gefeiert – mit Oldtimer-, Blaulicht- und Gewerbeschau, einem verkaufsoffenen Sonntag, einer Kunstmeile und einem kulinarischen Garten.

Das Fest hat auch Auswirkungen auf den Verkehr. Für den Auf- und Abbau der Stände müssen nach Angaben der Gemeindeverwaltung mehrere Straßen gesperrt werden: die Friedrichstraße, die Hermann-Voland-Straße bis zur Einmündung Bodelschwinghweg und Saarbrücker Weg, die Veilstraße von der Hermann-Voland-Straße bis zur Theodor-Heuss-Straße, die Gartenstraße zwischen Busbahnhof und der Kreuzung mit Zinzendorfplatz und Friedrichstraße, die Rathausstraße zwischen der Hausnummer 11 und der Kreuzung mit Friedrichstraße und Hermann-Voland-Straße, der Zinzendorfplatz von der Waldstraße über die Kreuzung mit Gartenstraße und Friedrichstraße bis zur Mönchweilerstraße. Auch die öffentlichen Parkplätze am Rathaus und in die Rathausstraße sowie der Parkplatz am Kurpark können nicht genutzt werden.

Die Sperrungen gelten den Informationen aus dem Rathaus zufolge zwischen Samstag, 28. Juni, 8 Uhr, und Montag, 30. Juni, 11 Uhr. Die Umleitung in die Buchenberger Straße führt über die Mönchweilerstraße und die Landesstraße 177. Entlang einiger Straßen sind Halteverbotsschilder für denselben Zeitraum aufgestellt.

Wiesen stehen zum Parken zur Verfügung

Wer mit dem Auto zum Park-Festival kommt, hat trotz der Sperrungen mehrere Möglichkeiten, dieses abzustellen. Die Verwaltung weist auf Parkmöglichkeiten hin: Auf der Wiese an der Forststraße in Richtung Neuhausen kann nach Beschilderung geparkt werden, ebenso bei der katholischen Kirche und beim Freibad Solara. Zudem stehen die Parkplätze von Rossmann, Aldi und Edeka außerhalb der Öffnungszeiten zur Verfügung. Zudem ist an der Kreisstraße 5723 in Richtung Buchenberg, gegenüber des Bregnitzhofs, eine Wiese als Parkfläche vorgesehen.