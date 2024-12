Sperrungen nahe Bondorf: Warum Zugreisende im neuen Jahr auf der Gäubahn stranden könnten

Für Ballettgala in Freudenstadt Tänzerinnen mit Spaß bei den Proben

Das Ballett-Institut Leandra Hagendorn veranstaltet am 15. und 16. Februar seine inzwischen sechste Ballettgala im Theater im Kurhaus in Freudenstadt. Für die Aufführungen wird aktuell an bis zu sechs Tagen pro Woche fleißig geprobt.