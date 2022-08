3 Noch ist es am Mittwochvormittag ruhig am Klosterweiher – nach etwa einer Woche der Sperrung darf wieder gebadet werden. Foto: Moser

Etwa eine Woche mussten sich Badebegeisterte in St. Georgen in Geduld üben. Wegen Cyanobakterien war der Klosterweiher gesperrt. Nun hat die Stadtverwaltung gute Nachrichten: Ab sofort ist der See wieder freigegeben.















St. Georgen - Um 11.12 Uhr flattert die "erfreuliche Mitteilung", wie Victoria Dillmann, Pressesprecherin der Stadtverwaltung, schreibt, ins Postfach – bereits vor 12 Uhr wagen sich die ersten Badegäste ins kühle Nass. Der St. Georgener Klosterweiher ist seit Mittwoch wieder zum Schwimmen und Baden freigegeben, nachdem er aufgrund einer Belastung mit Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, rund eine Woche gesperrt war.

Mittlerweile hat sich die Situation verbessert, wie aus der Mitteilung der Stadtverwaltung vom Mittwochvormittag hervorgeht: "Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt können wir die erfreuliche Mitteilung machen, dass der Klosterweiher ab sofort wieder geöffnet ist", heißt es darin. "Die in der letzten Woche festgestellten Cyanobakterien sind so deutlich zurückgegangen, dass man den Weiher wieder zum Baden freigeben kann."

Hoffen auf Restsaison ohne Unterbrechungen

Die Stadtverwaltung hoffe und wünsche sich, teilt Pressesprecherin Victoria Dillmann mit, "dass die Badesaison nun nicht mehr unterbrochen wird." Eine Garantie gibt es – auch angesichts weiterer heißer und trockener Tage – aber nicht. Bereits bei Verkündung des Badeverbots hatte die Stadtverwaltung betont: "Wir haben bisher getan, was möglich war, um den Badebetrieb möglichst lange aufrechtzuerhalten" – unter anderem durch die Retentionsanlage auf dem See, zwei von Mitarbeitern der Stadt gebaute Pumpen, die das Wasser zusätzlich umwälzen sollen, und eine Filteranlage. Trotz allem: Die Sperrung des Klosterweihers war auch in diesem Sommer – nachdem die Saison bereits 2019 unterbrochen werden musste – unausweichlich.

Seit Mittwoch ist im Naturfreibad aber erst einmal wieder Badespaß angesagt. Die blaualgenbedingte Sperrung ist offiziell zu Ende und hält nicht mehr vom Sprung in den Klosterweiher ab.

Info: Spendenaktion läuft

Parallel zur wieder auflebenden Badesaison läuft die Spendenaktion der Stadtverwaltung zur Entschlammung des Klosterweihers. "Zwischenzeitlich sind über 80 000 Euro zum Erhalt des Klosterweiher bei uns eingegangen", teilt die Stadtverwaltung mit und bedankt sich für die "große Spendenbereitschaft". Alle Informationen zur Aktion finden sich auf der Webseite der Stadt.