Sperrung seit Dreifach-Suizid: Pforzheimer Bürgermeister ordnet Rückbau des Aussichtsturms an

Der seit dem Suizid von drei Mädchen gesperrte und einsturzgefährdete Aussichtsturm „Hohe Warte“ bei Pforzheim soll stufenweise abgebaut werden. Der Schritt sei „dringend notwendig“.
Der 40-Meter-hohe Aussichtsturm „Hohe Warte“ bei Pforzheim liegt mitten im Wald, gilt als beliebtes Ausflugsziel bei Wanderern und Spaziergängern, doch seit dem Suizid dreier Mädchen im November 2024 wird der Erhalt des Turms immer unwahrscheinlicher. Seitdem hatten Fachleute geprüft, inwiefern der Turm gesichert werden könnte, um weitere Suizide zu verhindern.