Sperrung Richtung Hechingen: Bauarbeiten auf der B27 ab Juli

Die mehrmonatige Sperrung der Fernstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen trifft allein die Fahrtrichtung der Bundesstraße nach Hechingen.

Haben Sie das auch in der Zeitung gelesen?“, fragte die Bodelshäuser Gemeinderätin Margarete Bende ihren Bürgermeister Florian King. „Wussten Sie, dass der Gemeindeverbindungsweg gesperrt werden soll?“ In der Sitzung des Gemeinderats zeigten sich am Abend einige Räte überrascht, dass sie nichts von dem Vorstoß aus Ofterdingen mitbekommen hatten. Dort hatte Bürgermeister Simon Wagner erst ein paar Tage vorher öffentlich angekündigt, während der Sanierung der B 27 die Verbindungsstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen sperren lassen zu wollen. Eine solche Sperrung freilich betrifft zu gleichen Teilen auch die Gemeinde Bodelshausen. Weder der Bürgermeister noch die Gemeinderäte aber wussten etwas davon.​

Und so landete das Thema wohl sehr spontan im nichtöffentlichen Teil der Sitzung. Denn schon ein paar Tage später war auf der Homepage der Gemeinde Bodelshausen zu lesen: „Der Gemeinderat hat sich nach intensiver Beratung dafür ausgesprochen, eine zeitlich befristete Sperrung des Gemeindeverbindungswegs während der Bauzeit mitzutragen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Grundsätzlich setzen wir uns seit vielen Jahren für die Offenhaltung des Gemeindeverbindungswegs ein. Die bevorstehende Vollsperrung der B 27 stellt jedoch eine besondere Ausnahmesituation dar.“

Sechs Bauabschnitte​

Auf Nachfrage der Südwest Presse beim Regierungspräsidium Tübingen (RP), wann genau welcher Streckenabschnitt gesperrt ist, teilt Pressesprecher André Nagel mit: „Die Gesamtbaumaßnahme wird in 6 Bauabschnitten umgesetzt. Die Fahrtrichtung Tübingen wird in allen 6 Bauabschnitten aufrechtgehalten. In den Bauabschnitten 1 bis 4 wird der Verkehr in Fahrtrichtung Hechingen über Dettingen (L 385) und Hemmendorf (L 391 und L 389) umgeleitet. In den Bauabschnitten 5 und 6 kann der Verkehr in Fahrtrichtung Hechingen einstreifig auf der B 27 verbleiben.“

Unsere Empfehlung für Sie Unfall bei Hechingen Fahrer kommt wegen gesundheitlicher Probleme von B 27 ab Ein Verkehrsunfall mit Verletzten hat sich am Sonntagvormittag auf der B 27 in Richtung Hechingen ereignet.

Der Schwerpunkt der Hauptarbeiten liege in den Sommerferien von Baden-Württemberg, um die Einschränkungen für die Anlieger, Betriebe und die Kurklinik so weit wie möglich zu reduzieren. Genauere Informationen dazu soll es im Juli geben, so die RP-Pressestelle. Bisher war lediglich verlautbart worden, dass die Fahrbahndecke im Abschnitt der B 27 zwischen der Anschlussstelle Bodelshausen bis zum Ortseingang von Ofterdingen auf einer Länge von rund 3,2 Kilometern erneuert werden muss und dafür der Zeitraum Juli bis Oktober geplant ist. „Für die Belagsarbeiten zwischen der Anschlussstelle Bodelshausen bis zum Beginn der Vierstreifigkeit wird eine halbseitige Sperrung erforderlich. Der vierstreifige Bereich kann unter Aufrechterhaltung von je einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung saniert werden“, hieß es in einer Pressemitteilung des RP vor ein paar Monaten.

Sperrung unklar​

Für die Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße sei übrigens nicht das RP zuständig, so Nagel, sondern die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Mössingen. Dort liegt nun auch die beantragte Sperrung. Von wann bis wann der Verbindungsweg gesperrt sein könnte, ist noch nicht klar. Klar hingegen sei aber, sagt Bodelshausens Bürgermeister King, „dass diese Maßnahme ausschließlich für die Dauer der Sanierung der B 27 gelten kann. Nach Abschluss der Baumaßnahme erwarten wir, dass der Gemeindeverbindungsweg wieder uneingeschränkt geöffnet wird.“