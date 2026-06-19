Sperrung Richtung Hechingen: Bauarbeiten auf der B27 ab Juli

Die mehrmonatige Sperrung der Fernstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen trifft allein die Fahrtrichtung der Bundesstraße nach Hechingen.
Haben Sie das auch in der Zeitung gelesen?“, fragte die Bodelshäuser Gemeinderätin Margarete Bende ihren Bürgermeister Florian King. „Wussten Sie, dass der Gemeindeverbindungsweg gesperrt werden soll?“ In der Sitzung des Gemeinderats zeigten sich am Abend einige Räte überrascht, dass sie nichts von dem Vorstoß aus Ofterdingen mitbekommen hatten. Dort hatte Bürgermeister Simon Wagner erst ein paar Tage vorher öffentlich angekündigt, während der Sanierung der B 27 die Verbindungsstraße zwischen Ofterdingen und Bodelshausen sperren lassen zu wollen. Eine solche Sperrung freilich betrifft zu gleichen Teilen auch die Gemeinde Bodelshausen. Weder der Bürgermeister noch die Gemeinderäte aber wussten etwas davon.