1 Am Montag haben die Arbeiten im Habsburgerring in Villingen begonnen – umfangreiche Sperrungen sind die Folge. Foto: Eich

Seit Montagmorgen ist mit dem Habsburgerring eine wichtige Hauptstraße in Villingen aufgrund von Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Das hat umfangreiche Auswirkungen auf den Verkehr.















Villingen-Schwenningen - Wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekanntgibt, ist es – je nach Witterung – geplant, die Deckensanierung bis Montag, 5. September, abzuschließen. Bis dahin gelten folgende Umleitungen.

Örtliche Umleitungen

Mit Sperrung des Habsburgerrings wird der Verkehr vom Nordring her über die Wieselsbergstraße zur Kreuzung An der Schelmengasse/Goldenbühlstraße geleitet. Die Abfahrt Auf der Steige Richtung Fürstenberg-/Habsburgerring ist gesperrt. Wer von Schwenningen kommend Richtung Friedhof will, muss über die Güterbahnhofstraße ausweichen.

Der Fürstenbergring aus Richtung Friedhof ist frei bis zum Habsburgerring. Von dort ist aber die Zufahrt zur Innenstadt Villingen (Auffahrt zur Schwenninger Straße und Fahrt nach Schwenningen über "die Steige") möglich. Fahrten vom Friedhof Villingen in Richtung Nordstetten/Obereschach sind über die Güterbahnhofstraße, Schelmengasse, Wieselsbergstraße möglich.

Anliegerverkehr

Die betroffenen Anlieger wurden mit Flyern und Aushängen an den Hauseingängen über die Baumaßnahme und die Umleitungen informiert. Der Anwohnerverkehr Adlerring wird über eine interne Lösung über die Rad- und Gehwege zum Falkenring ab- und zugeleitet.

Für die Anwohner Am Schwalbenhaag wird der Anwohnerverkehr über den Rad- und Gehweg zur Sperberstraße im Gegenverkehr mit Ausweichstellen geführt. Die Umleitungsstrecken für den Adlerring und Am Schwalbenhaag sind bei Pkw mit 1,5 Tonnen beschränkt.

Für Anwohner im Habsburgerring und Fahrzeuge über 1,5 Tonnen sind von Dienstag, 23. August, die Straßenbereiche bis Donnerstagmorgen, 25. August, auf Grund von Haftkleber- und Asphaltarbeiten nicht befahrbar.

Mit der Müll-Entsorgungsfirma sind für die Leerung Zeiträume eingeplant. Die Stadt bittet darum, die Müllbehälter wie gewohnt rechtzeitig rauszustellen. "Bitte den Müllbehälter wie gewohnt rechtzeitig rausstellen. Die Touren werden bedient. Für Rettungskräfte, Noteinätze und Feuerwehr ist die Zufahrt jederzeit gewährleistet", informiert die Stadt.

Linienverkehr

Von der Baumaßnahme sind die Stadtbuslinie 1,3 und 9 betroffen. Für die Dauer der Baumaßnahme gelten folgende Änderungen: Die Linie 1 in Fahrtrichtung Bahnhof Villingen fährt von der Schwenninger Steige über die Ersatzhaltestelle Landratsamt zum Bahnhof Villingen. Die Haltestellen Fürstenbergring und Friedhof Villingen entfallen. In der Fahrtrichtung Schwenningen werden alle Haltestellen ohne Änderung bedient.

Auf der Linie 3 werden in Fahrtrichtung Schwenningen noch die Haltestellen Villingen Friedhof und Fürstenbergring angefahren, danach wird die Linie 3 über die Schwenninger Steige nach Schwenningen umgeleitet. Die Haltestelle Habsburgerring, Am Schwalbenhaag und Familienpark entfallen.

In Fahrtrichtung Villingen wird die Linie 3 über die Wieselsbergstraße zum Bahnhof Villingen geführt. Die Haltestellen im Am Schwalbenhaag, Habsburgerring, Fürstenbergring und Friedhof Villingen entfallen in dieser Fahrtrichtung. Als Ersatz hält die Linie 3 an den Haltestellen Wieselsbergstraße und Albert-Schweitzer-Schule.

Die Linie 9 wird in beiden Fahrtrichtungen über die Schelmengasse und Wieselsbergstraße geführt. Die Haltestellen Friedhof Villingen, Fürstenbergring und Bertholdschule entfallen.

Von der Baumaßnahme sind sowohl Linien des Zwischenstandortes als auch des Stadtlinienverkehrs in Villingen beeinträchtigt, es können daher im gesamten Liniennetz des Stadtbussystems Verspätungen auftreten. Fahrgäste werden von der Stadtverwaltung darum gebeten, sich rechtzeitig an den Haltestellen einzufinden und auf Fahrplanaushänge zu achten.