Lockt das Ordnungsamt in der Neuffenstraße in die "Falle"?

3 Leicht zu übersehen war das Verkehrsschild am Rande der Rottweiler Straße. Foto: Meene

VS-Schwenningen - Am 10. Oktober haben die Straßenarbeiten in der Neuffenstraße begonnen. Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) sind in diesem Bereich mit Leitungsarbeiten zu Gange. Aufgrund von Kanalinstandsetzungsarbeiten des Schachteinstiegs sowie des Abwasserschacht ist die Maßnahme notwendig – so viel steht fest.

Einseitig gesperrt

Was nicht fest steht, ist die ständig geänderte Verkehrsführung in diesem Gebiet. Zu Beginn der Baumaßnahmen sei die Durchfahrt der Straße aus beiden Richtungen noch erlaubt gewesen, meldet eine Villingerin bei unserer Redaktion. Zehn Tage später dann die Überraschung: Aus Richtung der Rottweiler Straße war die Durchfahrt plötzlich untersagt. Wie jeden Morgen wollte sie aus Richtung der Rottweiler Straße in die Neuffenstraße abbiegen und die Baustelle umfahren. Doch was vorher noch erlaubt gewesen sei, war von einem Tag auf den anderen untersagt.

Kein Umkehren möglich

Die Villingerin berichtet: Schon in die Neuffenstraße abgebogen, hängt an der Straßensperrung plötzlich ein "Durchfahrt verboten"-Schild. "Im letzten Moment habe ich das Schild gesehen", erzählt sie aufgebracht. Ein Umdrehen war aufgrund der sich bildenden Autoschlange nicht mehr möglich – also blieb kein Ausweg mehr als der Weg nach vorn. Doch hinter der Sperrung sei schon das Ordnungsamt bereit gestanden. 50 Euro kostete das Knöllchen für sie, und mindestens fünf weitere Autofahrer, die hinter ihr innerhalb von wenigen Minuten ebenso in die "Falle" gefahren waren.

Umleitung ausgeschildert

"Echt eine fiese Masche", findet die Villingerin. Zumal die Beschilderung wohl für die meisten nicht eindeutig genug war. Wer genau nachschaute, wurde aber fündig: Etwa 200 Meter vor der Abbiegung in Richtung Neuffenstraße stand tatsächlich ein Verkehrsschild am Rande des Gehwegs, welches die Sackgasse ankündigte. An der Kreuzung auf Höhe des Holzbauers wurde eine Umleitung für die Neuffenstraße durch die Lupenstraße ausgeschildert. "Die haben bestimmt viel Kohle gemacht", vermutet die Villingerin.

Wenige Tage später kommt sie erneut auf unsere Redaktion zu. Es gibt Neuigkeiten in Sachen Neuffenstraße: Beide Abbiegespuren in der Rottweilerstraße seien nun deutlich abgesperrt. Der Verkehr in entgegengesetzter Richtung aus der Neuffenstraße in Richtung Rottweiler Straße kann aber mit einer Fahrbahneinengung wie bisher fließen. "Nachdem sie kräftig abgesahnt haben", sei es dann doch auf einmal gar nicht mehr möglich, in die kostspielige "Falle" zu fahren.

Stadt verweist auf SVS

"Warum nicht gleich so"? Diese Frage klärt sich auch auf Anfrage bei der Pressestelle der Stadt nicht. Diese verwies lediglich auf die SVS, welche zwar für die Baumaßnahmen in dem Gebiet zuständig ist – allerdings nichts mit der Beschilderung und den Kontrollen des Ordnungsamts zu tun hat.